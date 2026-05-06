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Lo sfogo di Sneijder: “Volevo chiamare la UEFA per far annullare Arsenal-Atletico dopo mezz’ora”

Sneijder non si è goduto lo spettacolo di Arsenal-Atletico: “Devono chiamare Londra e dire: ‘Uscite dal campo, entrambi, la vera finale si giocherà domani'”
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A cura di Ada Cotugno
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Wesley Sneijder non è rimasto piacevolmente colpito dal primo tempo di Arsenal-Atletico Madrid, una partita che non lo ha entusiasmato per niente. Il confronto con l'andata di PSG-Bayern Monaco è impietoso, non per la qualità delle due squadre dell'altra semifinale ma per il gioco espresso: i tifosi si sono divisi sulla questione e l'ex giocatore ha chiarito da quale parte sta. Negli studi di Ziggo Sport, la tv olandese dove commenta la Champions League da diversi anni, si è sfogato a lungo parlando della partita e del livello di gioco, facendo commenti poco lusinghieri sui giocatori dei Gunners.

Sneijder deluso dal gioco di Arsenal e Atletico

Il commento dell'ex calciatore olandese è stato piuttosto categorico: "Dopo 35 minuti ho detto: la UEFA deve intervenire". Il primo tempo della semifinale di ritorno della Champions League lo ha lasciato molto perplesso e scherzando ha proposto di rimandare le squadre a casa per anticipare la vera finale che secondo lui sarebbe PSG-Bayern: "Devono chiamare Londra e dire: ‘Uscite dal campo, entrambi, la vera finale si giocherà domani'. Sapevamo che sarebbe successo. L'Atlético chiuso in difesa, che si arretrava, e l'Arsenal con molto possesso palla".

Alla fine della semifinale non ha cambiato di molto idea, ma ha riempito Arteta di grandi complimenti per il percorso della squadra. Secondo Sneijder l'Arsenal non ha giocatori di un livello così alto da poter giocare una finale di Champions, ma l'allenatore è riuscito a centrare ugualmente il traguardo: "Ho dato un'altra occhiata ai giocatori, ma Arteta meriterebbe già una statua. Semplicemente non hanno giocatori di alto livello, eppure lui costringe l'Atlético a indietreggiare con quel gol, ed è impressionante. Sono contento che la palla sia finita in rete e sono contento del gol".

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