Polemica Barcellona, chiede alla UEFA di misurare l’erba dello stadio dell’Atletico Madrid

La rivalità tra Atletico Madrid e Barcellona si è accesa molte ore prima dei quarti di finale di ritorno che mettono in palio un posto nelle semifinali di Champions League. La scorsa settimana Simeone ha ottenuto la sua prima vittoria di sempre al Camp Nou e si prepara a difendere il 2-0, anche se i catalani hanno cercato di mettere pepe su ogni cosa, perfino sul manto erboso del Metropolitano Stadium dove si giocherà la partita.

Secondo Marca il Barcellona in mattinata avrebbe chiesto di misurare l'altezza del manto erboso per verificare che rispetti tutti i parametri della UEFA e che sia dunque adatto a ospitare la gara. Il Barça sosteneva che il campo fosse secco e rovinato e che potesse condizionare l'andamento della gara e anche l'integrità dei giocatori. Il risultato è stato un nulla di fatto perché ad aver ragione sono stati i padroni di casa.

Alla vigilia della partita Flick si è lamentato delle condizioni del campo

Il Barcellona chiede di misurare l'erba del Metropolitano

Il ritorno dei quarti di finale è delicato e l'euroderby rende il clima ancora più elettrico. All'andata il Barcellona ha perso per 2-0 e ha sollevato polemiche arbitrali per il pallone preso da Pubill con le mani, un tocco non sanzionato dall'arbitro. Anche prima del ritorno i catalani si sono fatti sentire chiedendo una verifica del manto erboso del Metropolitano che secondo loro non rispettava gli standard.

Leggi anche Juan Musso colpisce Fermin Lopez con un calcio in faccia durante Atletico Madrid-Barcellona

Due rappresentati di Barcellona e Atletico Madrid sono stati accompagnati dal personale UEFA sul prato per poterlo misurare. e vedere se l'altezza rientra nei limiti consentiti: l'erba del Metropolitano misura 26 millimetri e rientra quindi nel massimo stabilito dall'organo europeo di 30 millimetri. È quello il limite per avere l'ok alla gara, dunque il terreno di gioco dei colchoneros non presenta alcuna irregolarità. È stato l'ennesimo atto di questa sfida giocata sia dentro che fuori dal campo coni nervi tesissimi per la posta in palio.