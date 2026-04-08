Champions League
video suggerito
video suggerito

Pubill prende il pallone con le mani sul tocco di Musso in Barça-Atletico: per arbitro e VAR non è rigore

In Barcellona-Atletico Madrid esplode il caso del tocco di mano di Pubill dopo il passaggio di Musso. I blaugrana reclamano il rigore, ma per arbitro e VAR l’azione non è da punire.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Al Camp Nou la serata del Barcellona si è complicata anche su un episodio che continua a far discutere più del risultato. Sul punteggio di 0-1 per l'Atletico Madrid, pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, Juan Musso rimette in movimento il pallone nell'area piccola e lo serve corto a Marc Pubill. Il difensore, convinto di dover ancora sistemare la sfera per il rinvio, la prende con le mani. I giocatori blaugrana chiedono subito il rigore, ma l'arbitro romeno Istvan Kovacs lascia proseguire e dal VAR, affidato al tedesco Christian Dingert, non arriva alcun richiamo all'on field review.

Il focus è tutto nell'interpretazione del gesto di Musso. Le regole dell'IFAB, che l'UEFA applica nelle sue competizioni, dicono infatti che sul calcio di rinvio il pallone è in gioco "quando viene calciato e si muove chiaramente". Per questo motivo, in lettura strettamente regolamentare, molti hanno considerato il tocco di mano di Pubill come un possibile fallo da rigore. La scelta di arbitro e VAR racconta però una lettura diversa: il primo tocco del portiere argentino è stato evidentemente considerato solo preparatorio, non la vera ripresa del gioco. Di conseguenza, per la squadra arbitrale, l'azione è ripartita regolarmente solo con la successiva battuta del difensore dell'Atletico.

A rendere il caso ancora più rumoroso ci sono i precedenti. Il più vicino è quello del 6 novembre 2024 in Club Brugge-Aston Villa, quando Tyrone Mings prese il pallone con la mano dentro l'area dopo che Dibu Martínez lo aveva già rimesso in gioco: in quel caso il VAR intervenne e fu assegnato il rigore, poi trasformato da Hans Vanaken. Prima ancora, nell'aprile 2024, in Arsenal-Bayern Monaco, un episodio simile con Gabriel aveva già aperto una lunga polemica sull'interpretazione di questo tipo di situazioni.

Leggi anche
Inske Weiman si prende il rosso più bizzarro dell'anno: afferra il pallone con entrambe le mani

Nel dopo gara, il contrasto di letture è emerso anche dalle parole dei protagonisti. Musso ha difeso la decisione: "È chiaro che Pubill l'abbia presa per giocare. Non ha voluto prendere un vantaggio, non c'era pressione. Si vede che l'intenzione era giocare e basta". Di parere opposto Hansi Flick, che ha protestato anche a fine partita: "Si poteva parlare di cartellino rosso per il difensore dell'Atletico, era un rigore chiaro quando il portiere l'ha messa in gioco e lui (Pubill, ndr) l'ha presa con la mano. Era già ammonito, poteva essere una seconda ammonizione. Dobbiamo accettarlo, è andata così, ma non è una bella sensazione".

Immagine

Resta così un episodio al limite, destinato a trascinarsi anche verso il ritorno del Metropolitano. La sensazione è che il caso Pubill-Musso non abbia chiuso la discussione, ma l'abbia appena riaperta: perché il regolamento offre una base chiara sul pallone in gioco, mentre la decisione presa in campo ha seguito un'altra strada. E quando succede in una gara d'andata dei quarti di Champions, il confine tra interpretazione e polemica diventa inevitabilmente sottilissimo.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atletico Madrid
Barcellona
Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Il PSG annichilisce il Liverpool nell'andata dei quarti, l'Atletico Madrid espugna Barcellona
Fabio Capello su Kvicha Kvaratskhelia al PSG: "Nel Napoli si accontentava, ora corre più degli altri"
Pubill prende il pallone con le mani sul tocco di Musso in Barça-Atletico: per arbitro e VAR non è rigore
Alessandro Del Piero: "Dopo Real-Bayern torno a casa con un sorriso triste, mi dispiace per l'Italia"
Come Olise è diventato la miglior ala del mondo: dall'academy del Chelsea all'exploit col Bayern
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views