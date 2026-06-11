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L’arbitro Sampaio annuncia la decisione al VAR in un inglese stentato: calciatori del Sudafrica allibiti

L’arbitro Sampaio annuncia l’espulsione di un giocatore del Sudafrica in un inglese difficilmente incomprensibile, i calciatori fanno fatica a capirlo.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Il Messico riesce a vincere la prima partita dei Mondiali, quella inaugurale nel mitico stadio Azteca contro il modesto Sudafrica. I Bafana Bafana non sono sembrati proprio pericolosissimi costruendo davvero poco. Nel finale poi, sono rimasti addirittura in nove per via di due espulsioni. Il secondo cartellino rosso estratto dall'arbitro Wilton Pereira Sampaio è però diventato virale. Non tanto per l'azione in sé e il gesto scorretto di Zwane – entrato da poco – che si sbraccia su Alvarado e lo manda a terra, quanto per l'annuncio fatto allo stadio dal direttore di gara brasiliano che è sembrato leggermente in difficoltà.

Sampaio ha spiegato la sua decisione, presa dopo aver visto l'azione al monitor richiamato dal VAR, direttamente ai tifosi e ai giocatori in lingua inglese. Il problema? Il suo inglese è sembrato un po' approssimativo, stentato, con pronuncia difficile da capire. I giocatori sudafricani infatti lo guardavano col volto un po' perplesso tant'è che la regia ha zoomato sulle loro espressioni, rendendo il momento comico e virale.

Sampaio sembra andare in tilt rendendo difficile la comprensione delle sue frasi ai giocatori in campo. Per un attimo il direttore di gara brasiliano si ferma pure, quasi a voler rimettere un attimo in ordine le idee, cercando di spiegare al meglio in lingua inglese la decisione finale: "Red card". È stata di fatto la frase maggiormente carpita dai calciatori in campo e dal pubblico sugli spalti e da casa. Sui social i tifosi provano a minimizzare sottolineando come forse l'arbitro sia andato in confusione anche complice l'emozione di parlare di fronte a uno stadio strapieno e a un pubblico così caldo.

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Sta di fatto che ne è uscita fuori una scena sicuramente divertente. "After the…the…". In questo momento Sampaio ma un attimo nel pallone, proprio quando deve spiegare dello schiaffo volontario di Zwane al suo avversario. In quel momento il diretto interessato, ma anche e soprattutto Mudau, appostato lì vicino, fanno una mimica facciale che è tutto un programma e che mostra chiaramente come stessero facendo fatica a comprendere ciò che stava dicendo il direttore di gara. La partita si concluderà poi con un'altra espulsione per un totale di tre che rappresenta un record per una partita inaugurale dei Mondiali.

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