Queiroz furioso dopo Inghilterra-Ghana: “Rigore e rosso diretto, ma il VAR era a prendersi il caffè”

Seconda partita del Ghana in questi Mondiali e secondo rigore evidente non concesso. La rabbia e il sarcasmo sibillino del CT a fine gara sono evidenti: “E’ ora di chiederlo a tutti perché non capisco: il VAR c’è? L’Inghilterra? E’ stata molto fortunata…”

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L'Inghilterra di capitan Kane sbatte contro il Ghana e non va oltre un deludente e inaspettato 0-0 che frena la corsa dei Tre Leoni all'interno di un Gruppo L che vede la nazionale di Tuchel a 4 punti proprio con quella africana, a un solo punto di vantaggio sulla Croazia. In una partita che avrebbe potuto avere anche un esito ancor più clamoroso se al 78′ minuto l'arbitro honduregno Martinez avesse fischiato un clamoroso fallo in area di Konsa nemmeno rivisto dal VAR. Scatenando la furia di Queiroz a fine partita: "Il VAR esiste e funziona in questo Mondiale? Era a prendersi il caffè dell'Inghilterra…"

La rabbia del Ghana: dopo Panama anche con l'Inghilterra un rigore non dato

Due partite del Ghana ai Mondiali e due torti arbitrali evidenti su altrettanti rigori non concessi. Prima nell'esordio contro Panama su un fallo non sanzionato su Jerome Opoku, poi quello ancora più evidente e contestato nel match con l'Inghilterra, che poteva valere a 20 minuti dalla fine, l'occasione d'oro per compiere l'impresa: Konsa interviene da dietro e in modo scomposto, senza mai toccare la palla e franando su Prince Adu in una chiara occasione da rete: l'arbitro honduregno Martinez non fischia, il VAR non interviene su un episodio che avrebbe dovuto avere un esito differente. Con rigore per il Ghana ed espulsione per l'Inghilterra.

Queiroz amaro e sibillino nel dopo gara: "Il VAR era a farsi un caffè con l'Inghilterra…"

Fino alle dichiarazioni di un Queiroz evidentemente sopraffatto dall'incredulità, a tal punto di utilizzare una sana dose di sarcasmo per provare a lenire il fastidio di aver subito ad ogni gara almeno un errore arbitrale (e di VAR) determinante: "Penso sia il momento giusto per chiederlo" ha evidenziato il CT del Ghana in conferenza: "Perché non sono sicuro che il VAR stia ancora funzionando nella Coppa del Mondo… Abbiamo ancora il VAR? Sta funzionando? Ho qualche dubbio su questo perché un altro rigore che dovevano dare al Ghana, un rigore chiaro contro l'Inghilterra non c'è stato".

Poi la stoccata sibillina a possibili attenzioni di riguardo: "Sono stati molto fortunati… Ancora una volta, il VAR è andato a prendere un caffè, il caffè dell'Inghilterra. È naturale… ma vorrei che prendessero il mio caffè, ogni tanto. Era un rigore chiaro, rigore e cartellino rosso. Avete qualche dubbio su questo?"

Una domanda la cui risposta si evidenzia nei ripetuti replay che confermano le parole e le sensazioni di Queiroz che sta trasportando il Ghana verso la qualificazione, che si giocherà nell'ultima partita contro la Croazia, vittoriosa di misura su Panama e a -1 in classifica: "Alla fine mi accontento" ha concluso Queiroz, "sono contento del mio pareggio, abbiamo avuto le nostre occasioni".