L’Inghilterra si ferma col Ghana ai Mondiali: Kane e compagni sbattono contro il muro africano

L’Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana ai Mondiali 2026: Kane e compagni salgono a 4 punti, qualificazione vicina ma non ancora certa.

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L'Inghilterra si ferma sul più bello. Dopo il debutto brillante contro la Croazia, la squadra di Thomas Tuchel non va oltre lo 0-0 contro il Ghana nella seconda partita del Gruppo L dei Mondiali 2026. Un risultato che non compromette la qualificazione, ma rallenta la corsa degli inglesi e soprattutto lascia qualche dubbio sulla loro capacità di trovare soluzioni quando la partita si chiude e gli spazi spariscono.

A Boston, contro una squadra ordinata e molto compatta, Harry Kane e compagni hanno avuto a lungo il controllo del pallone senza però riuscire a trasformarlo in occasioni pulite. L'Inghilterra ha costruito tanto nella metà campo avversaria, ma è mancata quasi sempre nell'ultima scelta: ritmo basso, pochi tagli alle spalle della difesa e pochissime palle realmente giocabili per il capitano inglese.

Il Ghana ha fatto esattamente la partita che voleva: linee strette, grande densità centrale e ripartenze rapide quando possibile. La squadra africana ha difeso con ordine, si è appoggiata alla fisicità dei suoi centrocampisti e ha trovato in Benjamin Asare un portiere sempre attento nei momenti più delicati. Nel finale Tuchel ha provato ad aumentare il peso offensivo, inserendo anche energie fresche, ma il muro ghanese, seppur con qualche brivido come in occasione della traversa colpita dal neonetrato O'Reilly, ha retto fino alla fine.

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Come cambia la classifica del Gruppo L dopo Inghilterra-Ghana

Con questo pareggio l'Inghilterra sale a 4 punti e resta davanti al Ghana solo per la migliore differenza reti: gli inglesi sono a +2, i ghanesi a +1. Entrambe sono molto vicine alla qualificazione ai sedicesimi, ma non possono ancora considerarsi aritmeticamente al turno successivo prima del completamento del secondo giro della fase a gironi.

Alle loro spalle ci sono Panama e Croazia, ancora ferme a zero prima dello scontro diretto. L'ultima giornata, con Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana, definirà il piazzamento finale e dirà se il pareggio di Boston sarà stato solo un rallentamento o il primo vero campanello d'allarme per Tuchel.

Per l'Inghilterra resta un punto pesante, ma anche una sensazione chiara: per arrivare fino in fondo ai Mondiali 2026, il solo talento non basta. Contro il Ghana è arrivata la prima partita davvero sporca del torneo. E Kane e compagni, stavolta, non sono riusciti a pulirla.