Il Barcellona si lamenta con l’UEFA per l’erba dello stadio dell’Atletico: è un gioco psicologico

Flick si lamenta dell’erba del Metropolitano con il delegato UEFA.

Tensione e attenzione ai dettagli nella vigilia della sfida tra Barcellona e Atlético Madrid, con un episodio che ha fatto discutere. Durante la rifinitura al Metropolitano, Hansi Flick si è avvicinato a un delegato UEFA per manifestare alcune perplessità sull’altezza del manto erboso, osservazione fatta a poche ore dal calcio d’inizio del quarto di finale di ritorno di Champions League (andata vinta 2-0 dai Colchoneros).

Dal club blaugrana, però, viene precisato che non si è trattato di una protesta ufficiale né di un reclamo formale, ma soltanto di una segnalazione informale. La UEFA avrebbe comunque preso nota del commento, seguendo le consuete procedure previste in questi casi. Nessuna richiesta di intervento, dunque, ma un dettaglio che ha comunque attirato l’attenzione mediatica.

Flick durante la rifinitura.

La risposta dell’Atlético Madrid non si è fatta attendere. Il club rojiblanco ha smentito qualsiasi anomalia, ribadendo che il terreno di gioco del Metropolitano si trova in condizioni ottimali: anzi, secondo la società madrilena, il campo sarebbe addirittura in uno stato migliore rispetto a settimane fa, anche grazie alle condizioni climatiche favorevoli che hanno aiutato la manutenzione del manto.

Flick accende la vigilia di Champions: scontro a distanza con l’Atlético

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano al Metropolitano in questa stagione, e i precedenti raccontano una sfida sempre equilibrata e ricca di episodi: in passato il nuovo stadio dell'Atleti ha già ospitato incroci ad alta tensione tra le due formazioni, con risultati alterni e partite spesso decise dai dettagli.

Uno scorcio del Metropolitano di Madrid.

Flick, consapevole dell’importanza della gara e dell’equilibrio tra le due squadre, sa bene che ogni minimo particolare può incidere sull’esito della qualificazione. In questo contesto, anche la gestione del terreno di gioco diventa parte della consueta battaglia di nervi che accompagna le grandi notti europee.

Più che una vera polemica, dunque, si tratta di un gioco psicologico nel clima tipico delle sfide ad alta intensità, dove ogni segnale viene interpretato e amplificato. In campo, però, sarà il pallone a dover dare le risposte definitive.