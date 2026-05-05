I giocatori dell’Atletico non calpestano lo stemma dell’Arsenal: solo Luque lo fa, sta sognando

I calciatori dell’Atletico Madrid hanno evitato di calpestare lo stemma dell’Arsenal in segno di rispetto quando sono entrati allo stadio per l’ispezione del terreno di gioco. Tutti tranne uno, Iker Luque, che si è distratto e non lo ha fatto: ma il 20enne attaccante stava chiaramente volando con la testa, visto che è alla sua prima convocazione in Champions League e sta vivendo un sogno.

Martedì sera Arsenal e Atletico Madrid si affronteranno nella semifinale di ritorno di Champions League, ripartendo in perfetta parità dopo l'1-1 dell'andata. In campo è attesa grande battaglia, non necessariamente calcistica, come dimostrano le scintille già verificatesi al Wanda Metropolitano quando Ben White – non esattamente il più simpatico da avversario – ha calpestato lo stemma dell'Atletico posto a bordo campo in occasione del ritorno negli spogliatoi all'intervallo.

Il gesto è stato interpretato come una mancanza di rispetto, una violazione del codice non scritto per cui non bisogna camminare sui simboli avversari, e da lì è scaturita la reazione di Giuliano Simeone, figlio del ‘Cholo', a sua volta poi intervenuto nella vicenda così come Gimenez e Koke, mentre i compagni di White – che sorrideva sarcastico – lo allontanavano per evitare guai peggiori.

La questione è tornata d'attualità nelle ore di vigilia di Arsenal-Atletico, quando i ‘Colchoneros' sono entrati a Emirates Stadium per la classica ispezione del campo alla quale la squadra ospite ha diritto nelle coppe europee per prendere confidenza con l'ambiente di gioco. Un video mostra Diego Simeone e poi tutti i calciatori della squadra madrilena fare il loro ingresso in campo evitando con cura di calpestare lo stemma dei Gunners, probabilmente memori dell'incidente dell'andata.

Non proprio tutti, visto che il giovane Iker Luque, 20enne esterno d'attacco alla sua prima convocazione in Champions dopo il clamoroso esordio col botto nella Liga di sabato scorso (gol segnato nel 2-0 al Valencia), ha messo il piede sullo stemma in questione.

Le immagini mostrano chiaramente il ragazzo avere la testa da tutt'altra parte, sta vivendo un sogno, insomma il gesto non era certo premeditato per mancare di rispetto all'Arsenal. E infatti nessuno glielo ha fatto notare, così come i commenti sotto il post non gli hanno dato addosso, rimarcando piuttosto l'assurdità di avere lo stemma di una squadra proprio nel punto in cui devono camminare necessariamente tutti per entrare in campo.