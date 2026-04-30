Ben White provoca Simeone calpestando lo stemma dell’Atletico: scontro nel tunnel degli spogliatoi

Due rigori e uno non assegnato e molto contestato. Atletico Madrid-Arsenal è stata una semifinale non spettacolare come PSG-Bayern ma sicuramente ricca di spunti e tensioni. Il caos, oltre alla decisione del VAR e alla furia di Arteta, si è scatenato anche al termine del primo tempo. A ridosso dell'intervallo, quando le squadre si stavano dirigendo verso il tunnel degli spogliatoi, si accende la miccia. Tutto è nato da una dinamica psicologica e di superstizione molto forte all'interno del mondo Colchoneros. Lungo il bordo campo del Metropolitano, è presente un enorme stemma dell'Atletico Madrid poggiato sul tappeto sintetico. I giocatori e i tifosi dell'Atletico considerano un sacrilegio calpestarlo: solitamente lo aggirano con cura.

E invece Ben White, difensore dell'Arsenal noto per il suo stile di gioco "irritante", ha deciso di rompere il protocollo. Durante il riscaldamento e poi proprio durante l'intervallo, è passato sopra lo stemma con i tacchetti nonostante davanti a lui diversi suoi compagni l'avessero evitato. Un gesto interpretato come una sfida deliberata all'onore del club. Giuliano Simeone, che ha ereditato tutto il temperamento del padre, non ha tollerato il gesto. Il giocatore si è scagliato contro l'inglese urlandogli di spostarsi e spingendolo via dallo stemma. A quel punto è intervenuto anche il Cholo.

Cos'è successo tra White e Giuliano Simeone prima di rientrare negli spogliatoi

Tutto è nato anche dal gesto di White il quale ha risposto con un sorriso sarcastico (suo marchio di fabbrica), scatenando l'ira del giovane Simeone che lo ha strattonato per la maglia. In pochi secondi si è creato un capannello di giocatori: i senatori dell'Atletico come Gimenez e Koke sono accorsi per difendere il "suolo sacro", mentre i compagni di White cercavano di allontanarlo per evitare un cartellino giallo. Il "Cholo" a bordo campo ha apprezzato la reazione del figlio come segno di appartenenza al club, ma è intervenuto per evitare che Giuliano venisse espulso per comportamento scorretto.

Le telecamere hanno inquadrato il Cholo Simeone che, pur richiamando il figlio, lanciava sguardi di fuoco verso White tanto da dare un paio di pacche sulle spalle a White come se fosse un avvertimento. Il difensore e Giuliano vanno faccia a faccia e così l'arbitro ha dovuto sedare quello scontro ammonendo sia Ben White (per comportamento antisportivo) che Giuliano Simeone (per la spinta). Sui social, i tifosi dell'Atletico hanno eletto Giuliano a nuovo idolo per aver difeso lo stemma. La partita alla fine è terminata 1-1 e in vista del match di ritorno si prospettano sicuramente 90 minuti di fuoco.