Chi è Andrea Butti, ex dirigente Inter convocato per l’inchiesta arbitri che fa i calendari della Serie A

Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ex dirigente dell’Inter e ex ufficio stampa della FIGC, è stato convocato dalla Procura di Milano per l’inchiesta sugli arbitri come ‘persona informata dei fatti’.

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Andrea Butti è oggi uno dei dirigenti chiave della Lega Serie A, dove ricopre il ruolo di Head of Competitions and Operations, ovvero responsabile dell’organizzazione e della calendarizzazione del campionato.

Il suo nome è emerso nelle ultime ore anche nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale coordinata dal pm Maurizio Ascione: sarà ascoltato dagli inquirenti come ‘persona informata sui fatti'.

Perché Andrea Butti è stato convocato dalla Procura di Milano per l'inchiesta arbitri?

La convocazione di Andrea Butti da parte della Procura si inserisce nel suo ruolo operativo all’interno della Lega Serie A, dove è il principale punto di contatto con il designatore arbitrale. In quanto responsabile delle competizioni, infatti, Butti gestisce anche aspetti organizzativi e logistici legati alle gare, mantenendo rapporti costanti con la struttura arbitrale.

Tra le attività che lo hanno visto coinvolto ci sono anche le edizioni della Supercoppa italiana disputate in Arabia Saudita, durante le quali si occupava del coordinamento con Gianluca Rocchi per le procedure legate ai visti e agli spostamenti degli arbitri. Un altro snodo centrale è il Centro VAR di Lissone, struttura di proprietà della Lega, che rappresenta un possibile punto di contatto telefonico tra Butti e Rocchi emerso nel corso delle intercettazioni: il dirigente era infatti il riferimento diretto per le esigenze organizzative e logistiche della sala VAR e degli spazi collegati.

Si apre così una seconda fase dell’indagine condotta dal pm Maurizio Ascione, che negli ultimi mesi ha già ascoltato numerosi esponenti del mondo arbitrale e ora estende il raggio anche ad altre figure della Serie A. Nei prossimi giorni saranno sentiti anche i club referee manager delle società di massima serie, ruoli sempre più centrali nei rapporti tra club e classe arbitrale.

Tra i nomi sotto osservazione figura anche Giorgio Schenone, responsabile arbitrale dell’Inter. Il suo nome è già comparso nelle carte dell’inchiesta: in una delle intercettazioni, infatti, si farebbe riferimento a un dialogo tra Rocchi e l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni su “Giorgio”, collegato ad alcune designazioni considerate sensibili, come quelle di Colombo per Bologna-Inter e di Doveri per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Chi è Andrea Butti, dalla FIGC all'Inter fino alla Lega Calcio

Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, Andrea Butti ha mosso i primi passi nel mondo del calcio collaborando con l’ufficio stampa della FIGC durante le qualificazioni a Euro 2004. Il cuore della sua carriera resta però legato all’Inter, dove ha lavorato per oltre un decennio, dal 2002 al 2013.

Butti a fianco di Mourinho ai tempi dell’Inter.

In nerazzurro ha iniziato nell’area comunicazione, per poi assumere incarichi sempre più operativi: dalla gestione del centro sportivo di Appiano Gentile fino al ruolo di team manager della prima squadra tra il 2007 e il 2012. In quegli anni ha collaborato con allenatori di primo piano come Roberto Mancini, José Mourinho, Rafael Benítez, Leonardo, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Andrea Stramaccioni, vivendo da protagonista anche la stagione del Triplete 2010 sotto la guida di Mourinho.

Oggi, nel suo ruolo in Lega, è tra i principali artefici della costruzione dei calendari e della gestione operativa della Serie A, motivo per cui la sua posizione viene considerata rilevante anche nell’ambito degli accertamenti in corso sul caso arbitri.