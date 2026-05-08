Gabriel Jesus rischia la squalifica per la finale di Champions Arsenal-PSG senza aver mai preso un cartellino

Gabriel Jesus rischia di saltare la finale di Champions League 2025-2026 senza essersi mai visto sventolare alcun cartellino nel corso dell’intero torneo: la UEFA sta revisionando l’accesa rissa che lo ha visto protagonista al termine della semifinale vinta dall’Arsenal contro l’Atletico Madrid.

La finale di Champions League tra Arsenal e PSG rischia di avere un assente inatteso. Non per un'ammonizione pesante, non per un'espulsione, non per una diffida scattata nel momento peggiore. Gabriel Jesus potrebbe infatti saltare la partita del 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per un episodio avvenuto dopo il fischio finale della semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid.

È questo ciò che rende il caso paradossale: l'attaccante brasiliano della formazione londinese, in questa Champions, non ha mai ricevuto un cartellino. Né giallo né rosso. Eppure ora attende di capire se la UEFA deciderà di aprire un procedimento disciplinare che potrebbe costargli la presenza nell'atto più importante della stagione.

Perché Gabriel Jesus rischia la finale di Champions contro il PSG

L'episodio va in scena nei minuti successivi alla vittoria per 1-0 dell'Arsenal sull'Atletico Madrid, risultato che ha permesso ai Gunners di qualificarsi alla finale con il 2-1 complessivo dopo l'1-1 dell'andata. Al termine della partita, durante i festeggiamenti della squadra di Mikel Arteta, il difensore dell'Atletico Marc Pubill si è avvicinato ai giocatori di casa e ha spinto da dietro Viktor Gyokeres, che gli aveva esultato in faccia al fischio finale.

Da lì è nata la tensione. Nei video circolati online si vede Cristhian Mosquera provare ad allontanare lo spagnolo, mentre Gabriel Jesus si avvicina e sembra colpire al volto il giocatore avversario. Subito dopo intervengono anche Myles Lewis-Skelly e Declan Rice, che cercano di separare i protagonisti e accompagnare Pubill verso il tunnel.

Gabriel Jesus, quella sera, non era nemmeno entrato in campo: è rimasto in panchina per tutta la partita. Ma questo non cambia il quadro disciplinare. La UEFA può valutare anche episodi avvenuti dopo il fischio finale, soprattutto se riportati nei referti ufficiali o segnalati dal delegato di gara.

Il paradosso di Jesus: nessun cartellino, ma possibile squalifica

Secondo quanto emerso, la UEFA sta esaminando i rapporti degli arbitri e del delegato di gara prima di decidere se procedere. L'eventuale sanzione potrebbe andare da una multa a una squalifica, scenario che priverebbe l'Arsenal di una soluzione offensiva in vista della finale contro il Paris Saint-Germain.

Jesus non è stato un titolare fisso nella stagione dei Gunners, anche per i problemi legati al recupero dal grave infortunio al legamento crociato. Ma resta un giocatore di esperienza internazionale, già presente nella rosa del Manchester City che perse la finale di Champions del 2021 contro il Chelsea.

Per l'Arsenal sarebbe una beffa: dopo aver raggiunto la seconda finale di Champions della sua storia, a vent'anni dalla sconfitta contro il Barcellona, potrebbe perdere Gabriel Jesus non per la disciplina tenuta durante il torneo, ma per una reazione nel caos dei festeggiamenti. Un caso che ora passa dalle immagini social ai tavoli della UEFA.