Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Scatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti. Tutti gli occhi puntati su Jonathan Milan. Diretta TV e streaming in chiaro sui canali Rai.

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Grande Partenza bulgara per l'edizione 109 del Giro d'Italia 2026 e prima tappa che si dipanerà tra le pianure e le distese tra Nessebar e Burgas per una frazione dedicata ai velocisti di giornata. La prima. delle tre in terra straniera prima del giorno di riposo di lunedì 11 maggio, dedicato a spostarsi in Italia, per l'inizio delle tre settimane di Corsa Rosa. La diretta in chiaro e gratuita è fornita dai canali Rai che permettono di seguire la tappa sia in TV (RaiDue e RaiSport) sia in streaming (RaiPlay).

Nessebar-Burgas, 1a tappa del Giro 2026: 147 chilometri di pura pianura

Si inizia soft, con 147 chilometri di pura pianura, costiera, che metterà alla prova i Team dei principali velocisti che vorranno da subito prendersi la scena. E la maglia rosa: perché chi taglierà per primo il traguardo di Burgas sarà anche il primo leader ufficiale di questa edizione 109. Il momento chiave della giornata arriverà dopo circa 70 chilometri, quando il percorso prenderà la volta di un circuito, di 22 chilometri che caratterizzerà la fase centrale della tappa, con un minimo strappo ( il GPM di Cape Agalina, di 4a categoria) dove si assegnerà anche la prima maglia Azzurra (per gli scalatori). Poi sarà la volta della prima maglia Ciclamino (dedicata agli sprinter degli intermedi)al chilometro 90, a Sozopol. Infine, la lunga strada verso Burgas.

Giro d'Italia 2026, i favoriti della prima tappa Nessebar-Burgas: tutti contro Milan

Una via costiera con una leggera pendenza nel finale che potrebbe affaticare chi non farà i conti con la prima fatica di giornata: tutti i treni di velocisti saranno compatti in gruppo a prendere le posizioni migliori per un inevitabile primo sprint del Giro 2026. In prima fola ci sarà certamente la Lidl-Trek con Jonathan Milan atteso assoluto protagonista e che verrà scortato fino allo scatto decisivo dal fido Consonni. A contrastarlo ci potrebbe essere la Picnic Postal che proverà a lanciare Van Uden, così come alti quattro possibili alternative. C'è Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), l'olandese è il velocista più in forma tra quelli in corsa, poi Paul Magnier, il francese leader della Soudal Quick-Step, Tobias Lund Andresen, danese capitano degli sprint per la Decathlon CMA CGM, in attesa di capire le reali condizioni di Kaven Groves della Alpecin.

Dove vedere il Giro d'Italia 2026 in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

La copertura quotidiana in chiaro di tutte le tappe del Giro d'Italia 2026 sarà affidata alla Rai, che seguirà tutte le fasi in una giornata televisiva che inizierà su Rai Sport HD con "Giro Mattina", dedicato alla presentazione dei corridori e alle interviste pre gara e poi con "Prima Diretta" che accompagnerà la partenza della tappa fino alle 14:00. Il racconto entrerà nel vivo su Rai 2 con "Giro in Diretta", in onda fino alle 16:15, seguito da "Giro all’Arrivo", dedicato alle fasi decisive. Infine, il classico appuntamento con "Processo alla Tappa", l'analisi e i commenti tecnici. Parallelamente, tutto il palinsesto elencato sarà disponibile anche per la diretta streaming, sul portale RaiPlay. Per gli appassionati ci sarà anche l'alternativa, ma a pagamento, sia per le direte TV sia per quelle streaming: la corsa sarà disponibile integralmente anche su Eurosport e sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max.