Il gesto da campione di Pogacar durante il Giro: la sua borraccia finisce nelle mani di un bambino Tadej Pogacar campione di umanità durante la 20a tappa del Giro d’Italia vinta dallo sloveno. Il ciclista ha accontentato un bambino che gli ha chiesto di regalargli la sua borraccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Tadej Pogacar si è preso anche la 20a tappa del Giro d'Italia con una fuga solitaria che ha lasciato il vuoto alle sue spalle. Una vittoria che lo avvicina al trionfo assoluto al Giro a seconda dell'esito della tappa di Roma. Oltre alla sua prestazione pazzesca su strada, lo sloveno ha regalato al pubblico un momento a dir poco emozionante. Tadej si è infatti distinto anche come campione di umanità. A -20 km dall'arrivo, in un tratto in falsopiano, Pogacar ha ricevuto da un bambino la richiesta di una borraccia.

Un qualcosa di insolito, che non si vede spesso, specie nel bel mezzo di una gara come quella del Giro d'Italia. Pogacar a gran sorpresa non fa una piega sorprendendo quel bambino che ha iniziato a correre di fianco alla sua bicicletta con la speranza che potesse assecondare la sua richiesta. La maglia rosa si è voltata verso un membro della squadra a bordo strada che stava camminando al suo fianco, ha preso una borraccia e l'ha passata a quel bambino incredulo per quanto visto.

Di certo il giovane tifoso di Pogacar non si aspettava che la maglia rosa potesse davvero accontentarlo e invece lo sloveno ha mostrato enorme umanità rendendo semplice un gesto che è stato bellissimo. Ma non è stato l'unico momento che ha caratterizzato la gara dello sloveno nel corso di questa tappa da Alpago e Bassano del Grappa. Pogacar infatti ha prima incoraggiato Pellizzari a seguirlo dopo averlo agganciato in testa invitandolo a tenere il suo passo e poi una volta giunto al traguardo si è inchinato al pubblico presente.

Un'ovazione totale per lui sia da parte del popolo italiano che da parte di quello sloveno presente praticamente a ogni chilometro che ha caratterizzato questa bellissima tappa del Giro d'Italia. Quella di Pogacar è stata di fatto una vittoria nettissima. Lo sloveno ha centrato il traguardo arrivando con oltre 2′ di vantaggio. Uno spettacolo incredibile, una tappa già nella storia del Giro d'Italia che Pogacar ha reso ancora più magica con i suoi grandi gesti da campione.