Il gesto di Pogacar con Pellizzari fa piangere i telecronisti in diretta al Giro: “Che bello, basta” Il bellissimo gesto di Pogacar nei confronti di Pellizzari fa emozionare i telecronisti in diretta al Giro del d’Italia 2024: un momento davvero molto bello e un attestato di stima per il ciclista italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tadej Pogacar è stato il grande protagonista della 20a tappa del Giro d'Italia e oggi verrà incoronato vincitore nell'ultimo appuntamento della Corsa Rosa. Il ciclista sloveno, però, ieri ha dato il meglio di sé sia sulla bici che in quanto a gesti nei confronti di chi gli stava intorno: oltre alla borraccia regalata al bambino che gli correva vicino, Pogacar sulla seconda salita del Monte Grappa ha ripreso Giulio Pellizzari, il più giovane corridore al Giro, che era in fuga e l'ha incoraggiato a seguirlo.

"Andiamo". Così il campione ha cercato di incoraggiare il ragazzo nato a San Severino Marche, che fino a quel momento aveva fatto il vuoto dietro di sé. Un gesto che ha fatto emozionare telecronisti in diretta: "Bravo, che bello".

Il gesto di Pogacar con Pellizzari fa piangere i telecronisti: “Che bello, basta"

Il modo in cui Pogacar si è comportato con Pellizzari ha fatto emozionare i telecronisti di Eurosport, Riccardo Magrini e Luca Gregorio, in diretta. Il Magro, che è stato ciclista professionista dal 1977 al 1986 e vinse una tappa al Giro d'Italia e una al Tour de France, si è espresso così: "Bravo, bravo. Gli ha detto andiamo e credo glielo abbia detto in italiano. Mi viene da piangere. Vuol dire che c'ha stima per questo ragazzo. Piango io ragazzi, a me ste robe qua…".

Anche Gregorio, visibilmente emozionato, ha risposto: "Anche noi facciamo parte di questo Giro e sono cose che rimangono dentro…".

Qualche giorno prima Pogi aveva regalato al giovane della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè occhiali e maglia rosa, dimostrandogli un sincero rispetto per avere il coraggio di attaccare nonostante la giovanissima età. Un bellissimo attestato di stima.

Pellizzari svela le parole di Pogacar: "Vienimi dietro"

Giulio Pellizzari ha svelato dopo la fine della tappa cosa gli ha detto Pogacar: "Se non ci fosse stato Pogacar forse non avrei fatto tutto questo e sono contento di aver ottenuto questo risultato. Quando lui mi ha raggiunto sul Monte Grappa mi ha detto: vienimi dietro. È stato incredibile io ho provato a seguirlo ma lui è fortissimo e poi mancavano ancora tre chilometri alla fine della salita. Ero veramente morto, ma felice".