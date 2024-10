video suggerito

Davis e Lucca trascinano l’Udinese al quarto posto: 2-0 contro un Cagliari in 10 uomini Con un gol per tempo l’Udinese batte il Cagliari e torna alla vittoria dopo il KO contro il Milan: Lucca apre i conti, Davis li chiude a 10 minuti dalla fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nel momento decisivo Lorenzo Lucca prende l'ascensore e con un colpo di testa regala la vittoria all'Udinese che vola al quarto posto in classifica. L'avvio di stagione perfetto dei friulani è stato intaccato da qualche punto perso per la strada, ma ci ha pensato il centravanti a mettere la firma sulla vittoria contro il Cagliari. I sardi hanno resistito il più possibile, ma dopo essere rimasti in 10 uomini alla mezz'ora del primo tempo sono crollati: alla fine si sono arresi per 2-0, colpiti dai gol di Lucca e Davis che ha messo la parola fine alla partita a dieci minuti dalla fine.

Cagliari in 10, Lucca sblocca la partita

Fin da subito l'Udinese ha messo in chiaro le sue intenzioni, ma per sbloccare la partita ha dovuto attendere il primo evento chiave. Al 29′ Makoumbou viene mandato fuori dall'arbitro per un fallo da cartellino rosso: il giocatore del Cagliari aveva interrotto un contropiede pericoloso degli avversari, beccandosi il secondo cartellino giallo della sua breve ma intensa gara.

La superiorità numerica ha favorito i friulani che al 38′ sono riusciti a sbloccare il risultato grazie a Lucca e al suo potente colpo di testa, un gol da vero centravanti con un tempismo e un'esecuzione perfetta. Prima dell'intervallo c'è stato tempo per qualche altra incursione offensiva dei bianconeri, per niente arginati dai sardi che in inferiorità numerica hanno fatto molta fatica.

Davis chiude i giochi nella ripresa

Non c'è grande variazione nel secondo tempo, dove è sempre l'Udinese a creare molti più palloni pericolosi. Il Cagliari ci prova sfruttando qualche calcio piazzato, ma l'uomo in meno in campo si fa sentire. E in modo quasi inevitabile i friulani trovano anche il raddoppio: al 78′ Davis con una splendida azione personale supera Luperto e con il suo tiro trova l'incrocio dei pali.

È un gol bellissimo che mette la parola fine alla partita. Dopo la sconfitta contro il Milan l'Udinese riprende il suo cammino e si piazza al quarto posto in classifica, racimolando tre punti dopo qualche giornata storta. Dopo tre partite in striscia positiva invece il Cagliari cade e resta a +3 dalla zona retrocessione.