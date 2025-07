Perché sul trofeo maschile di Wimbledon c’è un ananas: il significato nascosto è affascinante

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il fascino e il prestigio di Wimbledon si condensano oggi, nella finale numero 138 del torneo dove Sinner e Alcaraz proveranno a portare a casa l'ambito trofeo. Non è soltanto una coppa, ma raccoglie al suo interno una storia ultracentenaria che intreccia sport, nobiltà e glamour. È l'unica competizione con uno stretto dresscode e per questo anche la sua coppa non poteva che essere particolare e ricca di simbolismi, come l'ananas dorato che campeggia in cima, un dettaglio inusuale che ha alle sue spalle una tradizione consolidata.

Il tennista spagnolo proverà a difendere la coppa vinta un anno fa sull'erba inglese e a battere Sinner nella terza finale consecutiva, arricchendo ancora di più la sua preziosa cabina dei trofei. Il vincitore chiaramente non riceve il trofeo originale, ma una replica fedele grande tre quarti dell'originale, ovviamente con l'ananas che campeggia sul punto più alto.

Perché il trofeo di Wimbledon ha un ananas in cima

Il frutto non è chiaramente tipico dell'Inghilterra, eppure caratterizza uno dei trofei più prestigiosi che lo sport inglese ha da offrire. Il Gentlemen's Singles Trophy è stato creato nel 1887 e viene prodotto dalla prestigiosa azienda argentiera Elkington & Co. È realizzato totalmente in argento placcato oro, compreso l'ananas che viene applicato in cima. Inizialmente il tennista che vinceva per tre volte di fila Wimbledon portava a casa la coppa originale, ma poi si decise di assegnare soltanto una copia.

Dunque perché inserire proprio l'ananas? Il frutto assume un significato di unicità ed esclusività. La coppa è stata ideata in epoca vittoriana dove quel frutto era praticamente introvabile: era presente solo sulle tavole dei ricchi perché era costoso ed esotico, dunque non tutti potevano permetterselo. Offrire agli ospiti l'ananas o portarlo in dono era un segno di lusso, simbolo di generosità e di un alto rango sociale. Era impossibile all'epoca coltivarlo in Inghilterra e per questo veniva importato a caro prezzo, diventando un alimento esclusivo oltre che un simbolo di grande ricchezza.

L'ananas è stato utilizzato come decorazione anche nell'architettura dell'epoca e proprio per i suoi valori di esclusività e cortesia è stato inserito anche in cima al trofeo di Wembley. Un'altra teoria, meno accreditata rispetto alla precedente, dice che i capitani delle navi da guerra di Sua Maestà mettevano l'ananas sulle colonne d'ingresso delle proprie abitazioni dopo una battaglia vinta in segno di buon auspicio per il futuro.

Com'è fatta la coppa

È alta 45,75 cm per un diametro di 19,95 cm e riporta la scritta "The All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World". In basso invece è indicato il nome del vincitore di ogni edizione, ma negli anni è stato aggiunto un piccolo piedistallo per questione di spazio: nel 2008 Rafa Nadal fu l'ultimo nome a essere scritto sul trofeo prima di aggiungere la nuova banda dove Emmet Smith, engraver ufficiale di Wimbledon, riporta con i suoi attrezzi pregiati il nome del tennista vincitore.