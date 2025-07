Sinner cucina per il suo team da cuoco provetto: aggiunge lo zucchero a cipolle e pomodorini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A distanza di una settimana dal trionfo di Wimbledon che lo ha proiettato nell'Olimpo dei più grandi dello sport italiano di ogni tempo, Jannik Sinner ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video col ‘dietro le quinte' del suo soggiorno londinese, con alcuni passaggi molto gustosi, come quello che vede il numero uno al mondo cucinare per il suo team nel giorno di riposo tra il match di quarti vinto contro Shelton e la semifinale dell'indomani con Djokovic. Le immagini restituiscono un Sinner rilassatissimo, che mentre fa sfoggio delle sue qualità di cuoco provetto, spiega come si sta approcciando al match contro il campione serbo.

Sinner cuoco per discendenza paterna

Nel filmato si vede Jannik alle prese con pentole e utensili da cucina nella casa in cui ha soggiornato durante le due settimane di Wimbledon: sta preparando la cena per tutto il suo gruppo. Niente di strano per l'altoatesino, il cui padre Hanspeter è un cuoco professionista, con tanti anni di lavoro come chef presso il rifugio Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, mentre la madre Siglinde si occupava dell’accoglienza clienti. Il campione azzurro ha detto in passato di aver imparato molto dal padre, soprattutto su rigore, qualità e dedizione in cucina, tutte qualità che poi ha riportato in allenamento e partita sui campi da tennis.

Jannik Sinner è a suo agio con le pentole in cucina

Il tocco di Jannik: aggiunge lo zucchero al fritto di cipolle e pomodorini

Le immagini mostrano Sinner che lava i pomodorini e poi li taglia a piccoli pezzi, quindi mette un po' di olio d'oliva in padella, ci soffrigge delle listelle di cipolla e infine ci getta dentro i pomodorini, continuando a governare il tutto con la cucchiarella di legno. A un certo punto si gira e aggiunge dello zucchero nella padella, spiegando poi il perché: "Sì, perché i pomodori sono freschi e possono essere un po' acidi. Quindi metto un po' di zucchero".

Una spiegazione ineccepibile quella di Sinner: i pomodori, specie quelli freschi, possono essere aciduli o aspri, aggiungere zucchero serve a bilanciare l'acidità, non a rendere dolce il piatto. Il video poi mostra tutto il gruppo a cena, con Jannik seduto tra il coach Simone Vagnozzi e il fratello Mark.

Sinner a cena tra Vagnozzi e il fratello Mark

Il numero uno al mondo prima della semifinale con Djokovic a Wimbledon: "Relax, zero aspettative"

"Oggi abbiamo avuto una piccola sessione di allenamento – ha spiegato Sinner mentre cucinava, parlando del suo approccio alla semifinale dell'indomani con Djokovic – Niente di folle, molto riposo di cui ho bisogno per domani. Quindi tutto sta andando abbastanza bene, il gomito sta meglio. Qualunque cosa arrivi ora, è tutto di più. Sono molto felice di essere nella posizione in cui sono, ho fatto tutto il possibile per prepararmi, e ora è il momento di rilassarsi. È una cosa molto grande, ma d'altra parte devi godertela. Devi sentirti onorato di giocare queste partite perché è esattamente per questo che ci prepariamo per i tornei. Ecco perché in passato hai fatto lunghe sessioni di allenamento e hai lavorato per essere in questa posizione".

"È sicuramente un'occasione molto speciale – ha continuato Jannik – È la seconda volta che gioco le semifinali qui, di nuovo contro Novak, ho perso contro di lui alcuni anni fa. Quindi vediamo quanto sono migliorato, ma d'altra parte non voglio mettermi troppa pressione, zero aspettative. Perché sento sempre che con meno pressione si gioca leggermente meglio. Quindi vediamo, non posso prevedere il futuro, dovremo aspettare domani".

Qualche ora dopo Sinner ha spazzato via Djokovic 6-3/6-3/6-4, imboccando il vialone del trionfo che poi avrebbe completato battendo Alcaraz in finale. Non male mettere lo zucchero nel fritto di pomodorini e cipolle…