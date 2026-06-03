Il Roland Garros cambia tutto per Chwalinska: in due settimane più soldi che in anni di tennis

La tennista polacca sta riscrivendo le gerarchie del tennis nello Slam francese: partita 114ª dalle qualificazioni ora è in semifinale e 30ª al mondo. Con un portafoglio più ricco.

Maja Chwalinska continua a scrivere una delle favole più incredibili del Roland Garros 2026. La tennista polacca, partita dalle qualificazioni e numero 114 del ranking mondiale all'inizio del torneo, ha conquistato la sua prima semifinale Slam battendo Anna Kalinskaya in due set (con il punteggio di 7-6, 6-3),e adesso è 30ª al mondo. Un risultato che nessuno avrebbe immaginato soltanto poche settimane fa, nemmeno la stessa Chwalinska, che prima dell'inizio del torneo doveva fare i conti con un budget limitato e con l'incertezza su come organizzare il soggiorno parigino qualora avesse superato le qualificazioni. Ma adesso che ha un portafoglio più ricco (in Francia ha guadagnato più di quanto non abbia incassato finora in carriera) può anche permettersi di stare senza pensieri.

Chwalinska sorprende ancora: battuta Kalinskaya e semifinale conquistata

Contro la numero 24 del mondo Anna Kalinskaya, la polacca ha dimostrato ancora una volta una straordinaria solidità mentale. Dopo aver perso il primo game al servizio, è riuscita a strappare la battuta all'avversaria per tre volte consecutive, portandosi sul 5-1 nel primo set. Quando il parziale sembrava ormai chiuso, Kalinskaya è riuscita a rimontare fino al 5-5. Chwalinska però non ha perso lucidità, ritrovando il suo miglior tennis nel tie-break e portandosi in vantaggio. Nel secondo set il match è rimasto combattuto e caratterizzato da numerosi break, ma la polacca è stata più concreta nei momenti decisivi, chiudendo l'incontro e conquistando una storica semifinale.

L'emozione dopo la vittoria: "Qui ogni partita è folle per me"

Al termine dell'incontro Chwalinska non è riuscita a nascondere l'emozione per il traguardo raggiunto. E durante la classica intervista in campo non è riuscita a trattenersi: stava quasi per piangere, s'è fermata per un attimo, poi ha ripreso a parlare incoraggiata dagli applausi del pubblico. "Onestamente non so cosa stia succedendo. So che mi ripeto, ma ogni singola partita qui è un po' folle per me. Sono davvero, davvero grata".

Parole che raccontano perfettamente la dimensione quasi irreale vissuta dalla ventiquattrenne polacca nelle ultime due settimane. Quando le è stato chiesto da dove derivi la sua straordinaria continuità dopo otto vittorie consecutive tra qualificazioni e tabellone principale, la risposta è stata sorprendentemente semplice: "Cerco solo di vincere ogni partita che gioco. Non mi concentro sulla fiducia in me stessa. Sto giocando contro le migliori giocatrici del mondo e non mi confronto con loro".

Dal periodo più difficile alla svolta economica

La cavalcata di Chwalinska assume un significato ancora più profondo considerando quanto vissuto negli ultimi anni. La tennista polacca aveva infatti deciso di fermarsi per quattro mesi dopo una lunga battaglia contro depressione, stress e pressione legati alla vita nel circuito professionistico. Per oltre due anni ha dovuto convivere con difficoltà che l'avevano portata persino a dubitare di poter continuare la carriera.

Oggi quella sofferenza sembra lontana. Il Roland Garros le ha regalato non soltanto il miglior risultato sportivo della carriera, ma anche una svolta economica significativa. Prima dell'inizio del torneo i suoi guadagni complessivi in carriera ammontavano a 864.030 dollari (744 mila circa in euro). Soltanto a Parigi ha già superato quella cifra, assicurandosi almeno 870.000 dollari (circa 750 mila euro) di montepremi.

Il premio più grande? "Riposo, tè e Netflix"

Dopo una giornata storica, Chwalinska ha raccontato con spontaneità quali fossero i suoi programmi per festeggiare il traguardo raggiunto. "Solo dormire, il mio tè… magari guardare un po' di Netflix e sono a posto".

La polacca ha poi parlato delle difficili condizioni atmosferiche affrontate durante il match contro Kalinskaya: "Non erano facili oggi, c'era molto vento. La palla aveva una strana traiettoria sul campo. Sono state condizioni difficili e sono contenta di esserci riuscita". Infine, un messaggio ai tifosi che l'hanno sostenuta durante questa incredibile avventura parigina: "Grazie a tutti per il supporto. Mi arriva solo in parte, lo ammetto, perché non sono tanto attiva sui social media. Lo apprezzo tantissimo e spero che mi terrete le dita incrociate in semifinale".