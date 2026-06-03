Cobolli-Auger Aliassime LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: Flavio a caccia di una semifinale tutta italiana

Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime scendono in campo oggi, mercoledì 3 giugno, per i quarti del Roland Garros. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 14:30 e in ogni caso dopo il termine delle due partite di singolare femminile in programma. Cobolli, numero 14 ATP, dopo il successo su Svajda, sfida il canadese che è numero 6 con i favori del pronostico avendo vinto anche gli unici due precedenti. Chi vince in semifinale avrà Berrettini o Arnaldi (match in programma non prima delle 20:15) per quello che sarebbe un altro super derby azzurro. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, prime video, HBO Max, TIMVision Channels, discovery+

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