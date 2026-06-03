Cobolli-Auger Aliassime LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: Flavio a caccia di una semifinale tutta italiana

Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime scendono in campo oggi, mercoledì 3 giugno, per i quarti del Roland Garros. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 14:30 e in ogni caso dopo il termine delle due partite di singolare femminile in programma. Cobolli, numero 14 ATP, dopo il successo su Svajda, sfida il canadese che è numero 6 con i favori del pronostico avendo vinto anche gli unici due precedenti. Chi vince in semifinale avrà Berrettini o Arnaldi (match in programma non prima delle 20:15) per quello che sarebbe un altro super derby azzurro. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, prime video, HBO Max, TIMVision Channels, discovery+
A che ora gioca Cobolli contro Auger Aliassime: l'orario
L'orario d'inizio della partita tra Cobolli e Auger Aliassime non è ancora certo. Questo perché si può avere solo una proiezione di massima, dovendosi giocare prima due match sul Centrale Phillipe Chatrier. Infatti il primo quarto di finale in programma, si giocherà dopo Kalinskaya-Chwalinska (ore 11) e Sabalenka-Shnaider (a seguire). Dunque Cobolli-Auger Aliassime dovrebbe iniziare non prima delle 14:30, con il rischio concreto di slittamenti.
I precedenti tra Cobolli e Auger Aliassime
Flavio Cobolli può essere considerato una bestia nera di Auger Aliassime. Due i precedenti tra il 24enne romano e il 25enne canadese, entrambi conclusisi con il successo del primo. Si sono affrontati finora solo nel 2024, con Flavio che si è imposto ad Acapulco e poi nel torneo di casa di Felix, ovvero nel Masters 1000 del Canada. Entrambi i confronti sono andati in scena sul veloce.
Dove vedere Cobolli-Auger Aliassime in tv oggi al Roland Garros
La partita tra Cobolli e Auger-Aliassime non si potrà vedere in TV in chiaro. L'unico modo di assistere alla semifinale sarà quello di sfruttare un abbonamento alle varie piattaforme, in primis Eurosport. L'emittente detiene i diritti del Roland Garros e si può seguire su DAZN, TimVision, Prime Video Channels, oltre a Discovery Plus e HBO Max. Stesso discorso per lo streaming disponibile su dispositivi fissi e portatili