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Berrettini-Arnaldi LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: chi vince è in semifinale a Parigi

La diretta di Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

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3 Giugno 2026, 16:00
A cura di Alessio Morra
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Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi scendono in campo stasera per la partita dei quarti di finale del Roland Garros. In palio c'è dunque un posto in semifinale con Cobolli o Auger-Aliassime. Diretta dalle ore 20:15 solo su Eurosport, non c'è né diretta né differita in chiaro. Non ci sono precedenti, ma il numero 105 e il numero 104 ATP si conoscono alla perfezione.

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A che ora gioca Berrettini contro Arnaldi: l'orario

L'orario della partita tra Berrettini e Arnaldi è fissato per le ore 20:15. È il match serale di questa undicesima giornata del Roland Garros.

A cura di Alessio Morra
16:15

I precedenti tra Arnaldi e Berrettini

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due Matteo, che però si sono allenati spesso insieme, anche in Coppa Davis. Si conoscono bene. Oggi si sfideranno per la prima volta, e al meglio dei cinque set.

A cura di Alessio Morra
16:00

Dove vedere Berrettini-Arnaldi in tv oggi al Roland Garros Aggiungiamo link al pezzo tv

La partita tra Berrettini e Arnaldi è in programma stasera. Tecnicamente è il match serale. Non prenderà il via prima delle 20:15, ma bisogna capire anche cosa succederà in Auger-Aliassime. Diretta TV solo su Eurosport, non c'è diretta in chiaro. Streaming con DAZN, HBO Max, Prime Video Channels, Discovery+, TIM Vision.

A cura di Alessio Morra
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