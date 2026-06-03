Berrettini-Arnaldi LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: chi vince è in semifinale a Parigi

Berrettini-Arnaldi sarà l'incontro della sessione serale a Parigi: inizio non prima delle ore 20:15

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Zverev ride al Roland Garros: "Il prossimo avversario non m'importa". Poi: "Arnaldi mi ha sorpreso"

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