Berrettini-Arnaldi LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: chi vince è in semifinale a Parigi

Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi scendono in campo stasera per la partita dei quarti di finale del Roland Garros. In palio c'è dunque un posto in semifinale con Cobolli o Auger-Aliassime. Diretta dalle ore 20:15 solo su Eurosport, non c'è né diretta né differita in chiaro. Non ci sono precedenti, ma il numero 105 e il numero 104 ATP si conoscono alla perfezione.
A che ora gioca Berrettini contro Arnaldi: l'orario
L'orario della partita tra Berrettini e Arnaldi è fissato per le ore 20:15. È il match serale di questa undicesima giornata del Roland Garros.
I precedenti tra Arnaldi e Berrettini
Non ci sono precedenti ufficiali tra i due Matteo, che però si sono allenati spesso insieme, anche in Coppa Davis. Si conoscono bene. Oggi si sfideranno per la prima volta, e al meglio dei cinque set.
Dove vedere Berrettini-Arnaldi in tv oggi al Roland Garros Aggiungiamo link al pezzo tv
La partita tra Berrettini e Arnaldi è in programma stasera. Tecnicamente è il match serale. Non prenderà il via prima delle 20:15, ma bisogna capire anche cosa succederà in Auger-Aliassime. Diretta TV solo su Eurosport, non c'è diretta in chiaro. Streaming con DAZN, HBO Max, Prime Video Channels, Discovery+, TIM Vision.