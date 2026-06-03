Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streaming

Il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si disputerà stasera al Roland Garros. Dalle ore 20:15 si gioca, diretta TV solo su Eurosport.

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Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano oggi al Roland Garros per l'ultima partita dei quarti di finale. Un match che vale la semifinale, totalmente inaspettata a inizio torneo per entrambi. Chi vincerà sfiderà in semifinale venerdì sera Felix Auger-Aliassime o Flavio Cobolli. Il derby Berrettini-Arnaldi è in programma stasera e non prenderà il via prima delle 20:15 sul Philippe Chatrier in questo mercoledì 3 giugno. La classifica di Berrettini e Arnaldi a inizio torneo era modestissima. Numero 105 ATP Berrettini, 104 Arnaldi. Ma già con il passaggio ai quarti entrambi hanno la certezza di scalare il ranking, chi vincerà vedrà la top 20. Il derby italiano in semifinale è sogno e possibilità. La sfida si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Eurosport, DAZN, Prime Video, Timvision, Discovery+, HBO Max.

Orario e dove vedere Berrettini-Arnaldi oggi in TV e streaming

Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi. Derby purissimo al Roland Garros, con semifinale possibile con Cobolli, e sarebbe un altro meraviglioso derby italiano. Per seguirlo in TV in ogni caso servirà un abbonamento. L'incontro sarà visibile solo su Eurosport a partire dalle ore 20:15. Sarà il match serale. Potranno seguirlo tanto in TV che in streaming gli abbonati di Discovery+, HBO Max, DAZN, Prime Video e Timvision.

I precedenti tra Berrettini e Arnaldi

Non ci sono precedenti tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ma i due si conoscono benissimo avendo spesso fatto parte assieme della squadra di Coppa Davis. In questa stagione hanno avuto un percorso simile. Deludente e tanto fino a Parigi per entrambi, che erano fuori dai primi 100 a inizio torneo. Uno dei due si qualificherà per la semifinale. Berrettini ha vinto negli ottavi contro Cerundolo, mentre Arnaldi in 5 set, chiudendo oltre l'una di notte, ha sconfitto negli ottavi Tiafoe, che era stato a due punti dall'incontro.

Il prossimo avversario di Berrettini o Arnaldi al Roland Garros: il tabellone, sogno derby con Cobolli

La parte alta del tabellone è comunque italiana, pur senza Sinner. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi saranno gli ultimi a scendere in campo in questo ricco mercoledì del Roland Garros. Quando giocheranno già sapranno se sarà semifinale con Auger-Aliassime, numero 6 ATP, e Flavio Cobolli, numero 14. Derby a vista.