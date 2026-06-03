Quando si gioca la semifinale del Roland Garros 2026 con Cobolli e Berrettini/Arnaldi: data e orario

Il programma delle semifinali del Roland Garros. L’Italia sarà sicuramente in finale con uno tra Cobolli, Berrettini e Arnaldi.

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Il tabellone del Roland Garros si restringe e dopo le sfide dei quarti è già tempo di tuffarsi negli entusiasmanti incontri validi per le semifinali dello Slam francese. Occhi puntati sull'Italia che dall'altra parte del tabellone dispone di ben tre tennisti pronti alle Final Four: uno tra Berrettini e Arnaldi affronterà Cobolli. I primi due si affronteranno questa sera in un derby tutto azzurro mentre Flavio invece ha vinto la sua sfida dei quarti contro Auger-Aliassime.

Ma è dall'altra parte del tabellone che la situazione è già definita dato che si affronteranno Zverev e Mensik in una sfida inedita ma che si prospetta ricca di sorprese ed emozioni. Le due semifinali del singolare maschile saranno dunque giocate, come da programma ufficiale del Roland Garros, venerdì 5 giugno a partire dalle ore 14:30. Si dovrebbe pertanto giocare la prima semifinale in una in sessione diurna mentre la seconda semifinale in una appassionante sessione serale. Da capire chi saranno gli ultimi due protagonisti a giocarsi poi l'accesso alla finale.

Zverev giocherà l’altra semifinale.

La semifinale tra Zverev e Mensik a questo punto si giocherà quasi sicuramente di pomeriggio, dunque sarà la prima delle due semifinali a disputarsi. La seconda invece, ovvero il derby italiano tra Cobolli e uno tra Berrettini e Arnaldi, si giocherà non prima delle ore 19. Mensik vuole essere la più grande sorpresa in questo Roland Garros 2026 al pari dello stesso Cobolli autentico protagonista di questi quarti dopo aver battuto anche Auger.

Il ceco invece ha spazzato via Joao Fonseca (6-4, 6-4, 7-6(3) nella sfida dei quarti mentre Zverev, numero 2 del seeding, ha conquistato la quinta semifinale nelle ultime sei edizioni al Roland Garros dopo aver battuto il giovane spagnolo Jodar per 7-6, 6-1, 6-3. Occhi puntati ora su Berrettini e Arnaldi pronti a prendersi il grande palcoscenico e regalarsi un altro derby italiano per accedere al sogno della finale al Roland Garros.

Il programma completo delle semifinali del Roland Garros