Lussemburgo-Italia LIVE, risultato in diretta della partita amichevole: le formazioni in campo alle ore 20:45

Cronaca LIVE e risultato in tempo reale della partita amichevole Lussemburgo-Italia, in programma dalle ore 20:45 allo Stade de Luxembourg. Il CT temporaneo Silvio Baldini, con tanti giovani calciatori convocati dopo il fallimento della qualificazione ai Mondiali, schiera Donnarumma in porta e Pio Esposito in attacco. Diretta TV su Rai Uno e in streaming su Rai Play.
Chi è Silvio Baldini, il CT ad interim dell'Italia che ha convocato così tanti giovani
Silvio Baldini debutta sulla panchina dell'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo, in programma alle 20:45 allo Stade de Luxembourg. Sarà una prima volta particolare, perché il tecnico toscano non apre un ciclo: guiderà la Nazionale maggiore solo per le due partite di giugno, quella di oggi e quella di domenica 7 contro la Grecia a Creta.
Si tratta di un allenatore notissimo alla Serie A e che negli ultimi anni si è messo in luce benissimo anche tra Serie C e Serie B. La sua carriera in panchina è cominciata nelle serie minori, tra Bagnone, Massese, Viareggio e Carrarese, prima del grande salto con l'Empoli, club con cui ha conquistato la promozione in Serie A.
Nella sua carriera c'è stato dunque il Palermo, Parma, Lecce, Catania, Vicenza, ancora Carrarese, Perugia, Crotone e Pescara. In Serie A ha allenato ancora Empoli, Palermo, Parma, Lecce e Catania, ma negli ultimi anni ha legato il suo nome soprattutto a due promozioni pesanti dalla Serie C alla Serie B: quella con il Palermo nel 2022 e quella con il Pescara nel 2025.
Chi sono i giovani convocati da Silvio Baldini per l'amichevole dell'Italia contro Lussemburgo
Tanti i giovani che figurano nell'elenco convocati di Baldini per queste due amichevoli. Quattro giovani hanno già vestito la maglia azzurra e hanno l'età da Under 21: Pietro Comuzzo, titolare fisso con Baldini, Pio Esposito, campione d'Italia con l'Inter e già a segno con la Nazionale maggiore, Marco Palestra che ha vestito la maglia del Cagliari quest'anno e il romanista Niccolò Pisilli.
Per il resto c'è un elenco molto variegato e molto particolare. La squadra con il maggior numero di calciatori è il Borussia Dortmund. Nell'elenco ci sono i difensori Mané e Reggiani e soprattutto Samuele Inacio, figlio dell'ex di Atalanta e Napoli Inacio Pià. Dall'estero arrivano pure il difensore Chiarodia, l'attaccante Koleosho del Paris FC.
Come arriva l'Italia alla partita di oggi
L'Italia arriva a questa partita totalmente rivoluzionata rispetto all'ultima uscita ufficiale della Nazionale azzurra in Bosnia che è costata i Mondiali. Non c'è più Gattuso CT e nemmeno il presidente federale Gravina, c'è invece Baldini come CT ad interim e un bel po' di giovani dell'Under 21 che hanno quasi totalmente sostituito la Nazionale maggiore ad eccezione di Donnarumma, Pisilli, Palestra e Pio Esposito.
Dove vedere l'amichevole Lussemburgo-Italia in TV e streaming
L’amichevole Lussemburgo-Italia sarà visibile in chiaro su Rai 1 HD, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani e gli approfondimenti pre e post partita dagli studi e sul campo. In diretta streaming invece la partita sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai accessibile da smartphone, tablet, smart TV o computer semplicemente con una registrazione gratuita.