Lussemburgo-Italia LIVE, risultato in diretta della partita amichevole: le formazioni in campo alle ore 20:45

Silvio Baldini debutta sulla panchina dell'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo, in programma alle 20:45 allo Stade de Luxembourg. Sarà una prima volta particolare, perché il tecnico toscano non apre un ciclo: guiderà la Nazionale maggiore solo per le due partite di giugno, quella di oggi e quella di domenica 7 contro la Grecia a Creta.

Si tratta di un allenatore notissimo alla Serie A e che negli ultimi anni si è messo in luce benissimo anche tra Serie C e Serie B. La sua carriera in panchina è cominciata nelle serie minori, tra Bagnone, Massese, Viareggio e Carrarese, prima del grande salto con l'Empoli, club con cui ha conquistato la promozione in Serie A.

Nella sua carriera c'è stato dunque il Palermo, Parma, Lecce, Catania, Vicenza, ancora Carrarese, Perugia, Crotone e Pescara. In Serie A ha allenato ancora Empoli, Palermo, Parma, Lecce e Catania, ma negli ultimi anni ha legato il suo nome soprattutto a due promozioni pesanti dalla Serie C alla Serie B: quella con il Palermo nel 2022 e quella con il Pescara nel 2025.