Cosa succede se l’Italia vince, pareggia o perde contro il Lussemburgo: l’importanza del ranking

Nella prima amichevole l’Italia affronta il Lussemburgo: in palio non c’è niente se non la stabilità nella classifica del ranking. Gli Azzurri devono evitare uno scivolone.

L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia nelle due amichevoli "della vergogna" prima di accomodarsi sul divano per guardare i Mondiali. Il CT ad interim Baldini ha convocato il suo gruppo dell'Under 21 con aggiunte di lusso come Donnarumma e Pio Esposito, ma non dovrà sottovalutare le prossime due partite perché sono importantissime per il ranking, anche se non mettono in palio nulla in campo. La FIFA stabilisce la classifica attraverso il sistema ELO, calcolato con una formula che prende in considerazione l'importanza delle amichevoli, la vittoria e il risultato atteso.

Bisognerà valorizzare i giovani, trovare una nuova identità ma cercare anche di non sprofondare dopo mesi difficili che si sono conclusi con la mancata qualificazione ai Mondiali. La Nazionale oggi occupa il 12º posto nel ranking e vincere mette in palio pochi punti, ma una o due sconfitte farebbero sprofondare la squadra che per il momento non ha altri obiettivi per cui combattere. Il primo passo sarà proprio la gara contro il Lussemburgo: in ballo non ci sono titoli o qualificazioni, ma una sconfitta sarebbe lo scenario peggiore in assoluto

Come cambia il ranking dell'Italia

Se gli azzurri vincono hanno ottime possibilità di restare al 12º posto in classifica, soprattutto se poi vince o al massimo pareggia contro la Grecia. Con il pareggio invece servirebbe per forza una vittoria nella seconda partita per mantenere la posizione ed evitare di fare passi indietro. Ma se malauguratamente dovesse arrivare una sconfitta nella prima amichevole, il tonfo sarebbe assicurato: rischierebbe di scendere ancora in classifica aggravando un calo già messo in considerazione vista la mancata partecipazione ai Mondiali.

L’Italia affronterà Lussemburgo e Grecia

La situazione è molto delicata e solo una vittoria o al massimo un pareggio salverebbero l'Italia da una brutta discesa. Questo accade perché il sistema del ranking FIFA penalizza molto i risultati negative contro le squadre che sono molto più basse in classifica, mentre una vittoria sposta poco perché il risultato più atteso. Il Lussemburgo è al 98º posto ed è il pericolo principale per gli Azzurri, mentre la Grecia è al 47º posto, due nazionali che sulla carta non sono insidiose ma che mettono a rischio la posizione in classifica in caso di sconfitta.

Come funziona il sistema ELO

Il ranking di ogni nazionale viene calcolato con un sistema di classificazione che segue una precisa formula, simile a quella che viene utilizzata nel mondo degli scacchi. Dopo ogni partita le squadre guadagnano o perdono punti se hanno fatto un risultato migliore o peggiore di quello che ci si aspettava e l'impatto sulla classifica dipende anche dall'importanza della gara. Le due amichevoli di giugno non hanno un peso specifico importante ma l'Italia dovrà comunque cercare di vincere perché un risultato inaspettato farebbe perdere tanti punti in classifica.

Il nodo è nella classificazione delle due avversarie, Lussemburgo e Grecia: ci si aspetta che gli Azzurri vincano, per questo una sconfitta o un pareggio inaspettato peserebbero molto sulla classifica facendo perdere tanti punti. In sostanza, battere una squadra molto più forte ti fa guadagnare diverse posizioni, mentre perdere da favorita ti penalizza. Per questo le due amichevoli di giugno non sono inutili, ma servono per mantenere alto il ranking ed evitare di capitare nei gironi di ferro ai sorteggi per la prossima Nations League.