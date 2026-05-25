I convocati di Baldini per le amichevoli dell’Italia con Lussemburgo e Grecia: l’età media è 20 anni

Silvio Baldini convoca tanti giovani per le amichevoli della Nazionale Italiana contro Lussemburgo e Grecia. A guidare il nuovo corso azzurro sarà Gianluigi Donnarumma, unico vero veterano di un gruppo dall’età media bassissima.

L'Italia riparte dai giovani per le ultime amichevoli della stagione contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha convocato 24 giocatori puntando con decisione sulla nuova generazione del calcio italiano.

Gli Azzurri si raduneranno a Coverciano il 28 maggio prima delle sfide del 3 giugno in Lussemburgo e del 7 giugno a Creta. La rosa scelta da Baldini presenta un’età media molto bassa, poco superiore ai 20 anni, con tanti talenti già protagonisti nei principali campionati europei: presenti quattro classe 2008, diversi 2005 e 2004, oltre a giovani che hanno già assaggiato il calcio internazionale.

A guidare il gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, capitano azzurro e campione d’Europa nel 2021, forte delle sue 81 presenze con la Nazionale maggiore. Tra i convocati figurano anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito, già entrati nel giro della prima squadra azzurra.

Durante il ritiro lavoreranno inoltre con il gruppo anche Tommaso Berti, Niccolò Fortini, Gabriele Guarino e Dominic Vavassori, coinvolti nella fase di preparazione delle due gare amichevoli.

Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

(*è autorizzato a raggiungere il raduno il 30 maggio, terminati i propri impegni con il club di appartenenza)