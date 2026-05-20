I convocati del CT Baldini per l’Italia, lo spoiler di Antognoni: “Non capisco chi parla di U21”

Giancarlo Antognoni risponde a distanza alla polemica della Grecia sulla convocazioni dell’Under 21 per le prossime amichevoli dell’Italia di Baldini: “Molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre”.

L'Italia del calcio torna in campo dopo l'ultima dolorosa trasferta in casa della Bosnia che ha segnato il mancato approdo della Nazionale azzurra ai prossimi Mondiali 2026. La squadra, ora affidata al CT ad interim Silvio Baldini, sarà in scena nel corso delle amichevoli in programma il 3 e 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia. Proprio in occasione della sfida contro gli ellenici negli ultimi giorni si è scatenata una sorta di polemica partita dal CT greco il quale non ha gradito la scelta degli azzurri di far giocare l'Under 21 oltre ad altri giovani del nostro campionato. Nessuna mancanza di rispetto solo l'inizio di un progetto che da qui in avanti dovrà portare l'Italia nuovamente ai Mondiali nel 2030.

La risposta della Federazione Italiana Giuoco Calcio alle lamentele partite dalla Grecia sta tutta nelle parole di Giancarlo Antognoni. Il campione del Mondo di Spagna ’82, sarà capo delegazione in occasione delle due partite amichevoli e ha parlato proprio in un'intervista pubblica dalla Federazione azzurra. "Ho letto di qualche polemica in Grecia in relazione al fatto che mancheranno alcuni giocatori di esperienza – ha detto -. Sinceramente non capisco, non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti delle nostre avversarie. In campo non scenderà la Nazionale Under 21, ma un’Italia giovane e forte. Giocheranno tanti calciatori di talento, alcuni che fanno già parte stabilmente della rosa della Nazionale maggiore e altri ragazzi che Silvio Baldini conosce molto bene avendoli allenati con ottimi risultati in questi nove mesi in Under 21″.

La Nazionale Under 21 pronta a scendere in campo in Grecia.

Antognoni spiega il nuovo progetto Italia in vista del futuro con un occhio ai Mondiali 2030

L'Italia dunque risponde alla Grecia affidando ad Antognoni il compito di spiegare perché gli azzurri presenteranno una nazionale giovane e se vogliamo sperimentale. La voglia di rialzare la testa è tanta e allora ben venga l'entusiasmo dei giovani e di Baldini nel voler proporre qualcosa di diverso. "Sono convinto che molti di loro rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale dell’immediato futuro – spiega ancora Antognoni che dà anche qualche indizio per il futuro della Nazionale -. Sono convinto che molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre, quando l’Italia inizierà il suo cammino nella prossima edizione della Nations League. Parliamo di calciatori già protagonisti in Serie A, Premier League, Bundesliga e nelle coppe europee, con un curriculum importante e già diversi gol all’attivo”.

Un progetto in cui rientrano proprio questi ragazzi, la nazionale del futuro, che inizierà il suo percorso proprio da queste due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. “Posso solo dire che saranno fieri di questi ragazzi, il nostro futuro inizia adesso – ha sottolineato con forza Antognoni -. E poi fatemi spendere qualche parola su Silvio Baldini. È un grande tecnico e una persona vera, meritava questa occasione di sedere sulla panchina della Nazionale maggiore e sono convinto che sia l’uomo giusto per accompagnare questi giovani in un’esperienza che non dimenticheranno mai".