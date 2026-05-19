Perché l’amichevole Grecia-Italia rischia di saltare per colpa dei convocati del CT Baldini

L’amichevole tra Grecia e Italia rischia di non giocarsi. La Nazionale ellenica non ha gradito la decisione di Baldini di convocare tutta la squadra Under 21.

Grecia-Italia del 7 giugno a rischio? Pare proprio di sì. L'amichevole che la nazionale maggiore azzurra dovrà giocare contro la nazionale ellenica potrebbe anche non giocarsi. Alla base ci sarebbe una sorta di capriccio da parte del CT della Grecia che non avrebbe gradito la mossa del collega azzurro, Silvio Baldini, CT ad interim dell'Italia, di convocare tutta la nazionale Under 21 più qualche giovane già nel giro della squadra maggiore. Non sarebbero dunque dei dubbi partiti dai vertici federali, quanto del commissario tecnico della nazionale ellenica Ivan Jovanović, il quale vorrebbe sfidare la nazionale italiana composta da tutti i big.

Cosa succede se l'Italia non giocherà contro la Grecia

Insomma, potrebbe anche esserci il timore che una sconfitta della Grecia contro l'Under 21 azzurra non farebbe fare una bellissima figura agli ellenici. Ed ecco perché non è da escludere che possa anche cambiare l'avversaria dell'Italia. Al momento non c'è nulla di ufficiale ma è chiaro che la federazione greca in caso di dietrofront all'amichevole con l'Italia dovrà pagare delle penali visto che i biglietti sono già stati venduti.

Silvio Baldini durante gli allenamenti con l’Under 21.

Baldini dal canto suo non fa mezzo passo indietro rispetto alla sua decisione di giocarsi queste due amichevoli, contro Grecia e Lussemburgo, con i suoi ragazzi. È l'unico vincolo che ha imposto alla Federazione italiana prima di accettare momentaneamente questo incarico da CT dell'Italia maggiore. Sarà l'occasione per dare seguito al suo progetto tecnico con gli Azzurrini con l'aggiunta di qualche altro elemento che già Gattuso e ancor prima Spalletti aveva convocato come i vari Pisilli, Palestra, ma anche lo stesso Pio Esposito.

Insomma, la questione sta tutta in una sorta di presa di posizione da parte del CT della Grecia che vedrebbe queste convocazioni dell'Italia quasi come una mancanza di rispetto. Ma così non è. Anzi, Baldini ha motivato benissimo la sua decisione spiegando come non avesse alcun senso portare giocatori senza motivazioni in questo momento in azzurro, favorendo l'entusiasmo invece degli Under 21 vogliosi di mettersi in mostra e con cui la stessa Italia del calcio dovrà ripartire mettendo nel mirino i Mondiali 2030 assolutamente da non mancare.