Calcio
video suggerito
video suggerito

Perché l’amichevole Grecia-Italia rischia di saltare per colpa dei convocati del CT Baldini

L’amichevole tra Grecia e Italia rischia di non giocarsi. La Nazionale ellenica non ha gradito la decisione di Baldini di convocare tutta la squadra Under 21.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Grecia-Italia del 7 giugno a rischio? Pare proprio di sì. L'amichevole che la nazionale maggiore azzurra dovrà giocare contro la nazionale ellenica potrebbe anche non giocarsi. Alla base ci sarebbe una sorta di capriccio da parte del CT della Grecia che non avrebbe gradito la mossa del collega azzurro, Silvio Baldini, CT ad interim dell'Italia, di convocare tutta la nazionale Under 21 più qualche giovane già nel giro della squadra maggiore. Non sarebbero dunque dei dubbi partiti dai vertici federali, quanto del commissario tecnico della nazionale ellenica Ivan Jovanović, il quale vorrebbe sfidare la nazionale italiana composta da tutti i big.

Cosa succede se l'Italia non giocherà contro la Grecia

Insomma, potrebbe anche esserci il timore che una sconfitta della Grecia contro l'Under 21 azzurra non farebbe fare una bellissima figura agli ellenici. Ed ecco perché non è da escludere che possa anche cambiare l'avversaria dell'Italia. Al momento non c'è nulla di ufficiale ma è chiaro che la federazione greca in caso di dietrofront all'amichevole con l'Italia dovrà pagare delle penali visto che i biglietti sono già stati venduti.

Silvio Baldini durante gli allenamenti con l’Under 21.
Silvio Baldini durante gli allenamenti con l’Under 21.

Baldini dal canto suo non fa mezzo passo indietro rispetto alla sua decisione di giocarsi queste due amichevoli, contro Grecia e Lussemburgo, con i suoi ragazzi. È l'unico vincolo che ha imposto alla Federazione italiana prima di accettare momentaneamente questo incarico da CT dell'Italia maggiore. Sarà l'occasione per dare seguito al suo progetto tecnico con gli Azzurrini con l'aggiunta di qualche altro elemento che già Gattuso e ancor prima Spalletti aveva convocato come i vari Pisilli, Palestra, ma anche lo stesso Pio Esposito.

Leggi anche
Silvio Baldini: "Allenerò l'Italia giocando con i ragazzi dell'U21. Ho accettato ad una condizione"

Insomma, la questione sta tutta in una sorta di presa di posizione da parte del CT della Grecia che vedrebbe queste convocazioni dell'Italia quasi come una mancanza di rispetto. Ma così non è. Anzi, Baldini ha motivato benissimo la sua decisione spiegando come non avesse alcun senso portare giocatori senza motivazioni in questo momento in azzurro, favorendo l'entusiasmo invece degli Under 21 vogliosi di mettersi in mostra e con cui la stessa Italia del calcio dovrà ripartire mettendo nel mirino i Mondiali 2030 assolutamente da non mancare.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Giro
d'italia
Ganna mostruoso, vince la decima tappa crono Viareggio-Massa. Eulalio resta maglia rosa
Vingegaard non corre la crono in tuta aerodinamica, ma in Maglia Azzurra: il regolamento
Martinelli: "Vingegaard vincerà in carrozza il Giro d'Italia, ma non chiedetegli di fare il Pogacar"
"Non urinate nelle vostre borracce", lo stravagante appello della giuria ai corridori del Giro d'Italia
Vingegaard si prende il Corno alle Scale, gli resiste solo Gall: Pellizzari perde ancora in classifica
Tutte le classifiche aggiornate del Giro d'Italia: Afonso Eulalio della Bahrain è sempre in Maglia Rosa
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views