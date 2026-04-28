Luca Zidane subisce un infortunio e rischia di saltare i Mondiali, come gli altri portieri dell’Algeria

Pochi mesi fa Luca Zidane ha deciso di giocare per l'Algeria. Il figlio del grandissimo Zinedine ha sfruttato il passaporto del nonno per diventare eleggibile per la nazionale algerina, con la possibilità di disputare i Mondiali. Oggi però quel sogno è in bilico a causa di un serio infortunio. Per l'Algeria in vista della Coppa del Mondo è un problema enorme. Perché gli altri due portieri convocabili sono infortunati.

Frattura a mandibola e mento per Luca Zidane

L'Algeria ha un problema con i portieri. Luca Zidane sicuramente ha chiuso la stagione a livello di club. Da capire, però, se il figlio d'arte riuscirà a recuperare per essere in Canada, Messico e Stati Uniti per i Mondiali che si terranno la prossima estate. Zidane a causa di una violenta collisione ha riportato fratture alla mandibola e al mento, questo ha scritto il suo club, il Granada: "Gli esami medici effettuati su Luca Zidane, a seguito della commozione cerebrale subita durante l'ultima partita contro l'UD Almeria, rivelano che il portiere ha riportato anche una frattura alla mandibola e al mento. In accordo con lo staff medico del club, deciderà nelle prossime ore il trattamento da seguire per curare l'infortunio".

Anche gli altri portieri dell'Algeria sono infortunati a un mese dal Mondiale

Insomma, darlo escluso dalla Coppa del Mondo è sbagliato. Certamente è a rischio, ma il tempo, oltre un mese e mezzo potrebbe aiutarlo, considerato che potrebbe usare pure lui una maschera, anche se forse per un portiere potrebbe essere più complicato. Di sicuro il problema di Zidane (che ha disputato 6 partite con la nazionale algerina difendendo i pali nell'ultima Coppa d'Africa) toglie il sonno al CT Petkovic, ex allenatore della Lazio e della Svizzera, che non disporrà certamente di Anthony Mandrea, portiere del Caen, che si è infortunato seriamente alla spalla nel mese di aprile, e sta valutando le condizioni di Melvin Mastil, che milita in Svizzera, fuori a causa di un'intervento all'ernia. I tre portieri che in condizioni normali sarebbero stati convocati sono in questo momento tutti e tre ai box.