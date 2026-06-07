Dramma Wesley, infortunio e lacrime nell’ultima amichevole del Brasile: Mondiali a forte rischio

Brutta tegola per il Brasile di Ancelotti e dramma personale per Wesley: l’esterno della Roma si è infortunato all’inguine durante l’amichevole col Brasile e probabilmente salterà i Mondiali. Il calciatore in lacrime in panchina.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Brasile rischia di perdere uno dei suoi giocatori meno sostituibili, rosa alla mano, per i Mondiali di calcio che stanno per iniziare (partita inaugurale tra quattro giorni a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica). L'esterno destro della Roma, reduce da un grande campionato nella squadra di Gasperini, si è infortunato all'inguine poco dopo l'inizio dell'ultima amichevole di preparazione della nazionale verdeoro, contro l'Egitto di Salah.

L'infortunio di Wesley all'inguine durante Brasile-Egitto: esce e poi scoppia a piangere

Il 22enne ha capito subito che il problema non era banale: dopo essersi piegato in due, è stato accompagnato fuori dal campo e sostituito al 17′ dall'ex juventino Danilo, attualmente in forza al Flamengo. Pur con tutta la stima per il veterano che Ancelotti ha voluto portare con sé considerando quello che può dargli soprattutto in spogliatoio e nella gestione del gruppo, è chiaro che a quasi 35 anni non può garantire la spinta costante di uno stantuffo come Wesley, che nell'ultima stagione in giallorosso ha messo a tabellino 5 gol e 2 assist in 39 presenze complessive, risultando uno degli elementi più affidabili e positivi della squadra.

Se le lacrime del calciatore in panchina dopo la sostituzione non promettono niente di buono, ancora meno lo fanno le parole pronunciate da un mesto Ancelotti al termine della partita: "È un peccato perdere Wesley, ora dobbiamo aspettare gli esami". Il terzino ha lasciato lo stadio di Cleveland, sede dell'amichevole, zoppicando. Dalle prime sensazioni, sicuramente salterà l'esordio del Brasile contro il Marocco il 13 giugno e nella migliore delle ipotesi potrebbe recuperare in un paio di settimane.

Leggi anche La villa da 5 milioni presa in affitto dalla compagna di Neymar per i Mondiali: ci sono 13 camere da letto

Una scelta difficile per il Brasile e Ancelotti: tagliare Wesley o aspettarlo per le partite a eliminazione diretta

La Federcalcio brasiliana e Ancelotti attendono con ansia gli esami, poi saranno chiamati a una decisione non facile: tagliare un giocatore che non ha alternative al suo livello sia nei 26 convocati che tra quelli rimasti a casa (al suo posto sarebbe chiamato uno tra Paulo Henrique del Vasco da Gama e Vitinho del Botafogo) oppure attenderlo per le partite a eliminazione diretta dopo il girone.

Quanto all'amichevole con l'Egitto, il Brasile si è imposto 2-1 grazie alle reti di Bruno Guimaraes ed Endrick, intervallate da quella di Ziko.