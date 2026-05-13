Silvio Baldini: “Allenerò l’Italia giocando con i ragazzi dell’U21. Ho accettato ad una condizione”

Silvio Baldini è diventato il CT ad interim della Nazionale Italiana di calcio maggiore. Già commissario tecnico dell'Under 21, Baldini ha dunque preso il posto del dimissionario Ringhio Gattuso in attesa di capire chi verrà al suo posto e soprattutto chi sarà il prossimo presidente federale. Baldini avrà il compito di allenare l'Italia dei grandi in vista delle prossime due amichevoli previste il 3 giugno allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e il 7 giugno a Creta contro la Grecia. Ma al contrario di quanto si potesse immaginare, Baldini ha deciso di giocare queste due partite senza alcun giocatore che negli ultimi tempi ha vestito la maglia della Nazionale azzurra.

Non ci saranno dunque i giocatori usciti sconfitti in Bosnia e che hanno mancato la qualificazione ai Mondiali 2026. In campo ci sarà solo la sua Under 21. A svelarlo è stato proprio Silvio Baldini che in occasione del Premio Maestrelli, ha parlato proprio di queste due amichevoli: "Visto che Gattuso si è dimesso tocca che sia io in maniera fisiologica a fare queste due partite con tutti i ragazzi dell’Under 21". Le parole di Baldini vengono accolte con un grande applauso dal pubblico presente all'evento: "Io ho accettato ma ho detto al Presidente che farò queste due amichevoli a condizione di portare l’Under 21 perché voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere a chi viene dopo chi sono questi ragazzi".

Baldini ha spiegato nello specifico i dettagli della sua decisione. "È inutile che metto insieme tante persone di cui quelli che non sono riusciti a ottenere la qualificazione ai Mondiali, perché non avranno le motivazioni, vorranno andare in vacanza e staccare la spina – ha detto il ct ad interim dell'Italia -. Per fare queste partite bisogna sapere chi scegliere e chi sono queste persone. Penso che in ogni mestiere la motivazione sia la cosa principale a spingerti". Tramontata dunque l'ipotesi di un mix tra Under 21 e calciatori della nazionale maggiore da inserire tra i convocati per queste due amichevoli. Inizialmente infatti si pensava che Baldini potesse fare questo tipo di scelta, e invece no, se non in parte.

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Silvio Baldini con l’Under 21 dell’Italia.

Le possibili sorprese tra i convocati di Badini per le due amichevoli dell'Italia

"Se uno ha le sue buone ragioni per non essere motivato, perché metterlo in condizione di dare il peggio di sé se sai che il risultato finale sarà quello lì – spiega -. Se avessi chiamato altri ragazzi che oggi in questo momento hanno altre cose per la testa sarebbe stato molto più difficile metterli insieme e fargli capire cosa significa fare gruppo ed essere una squadra". Non è da escludere che però Baldini possa convocare altri giovani non stabilmente nel giro della nazionale maggiore come Ruggeri, Scalvini, Ricci e Casadei. Da capire anche la presenza o meno di Gigio Donnarumma il quale avrebbe dato già la sua disponibilità nel caso Baldini volesse.