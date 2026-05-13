Lazio-Inter LIVE, la finale di Coppa Italia in diretta: nerazzurri a caccia del “double”

Le probabili formazioni di Lazio-Inter in attesa delle liste ufficiali. Rispetto alla gara di campionato (vinta dai nerazzurri 0-3 all'Olimpico) tra le fila dei biancocelesti tornano Nuno Tavares a sinistra e Taylor a centrocampo. Tridente offensivo formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni. Cataldi si è allenato in gruppo, ma in cabina di regia Patric è favorito su Rovella.

Marcus Thuram è recuperato per la finale, completa l'attacco dell'Inter con Lautaro Martinez. Calhanoglu non è a disposizione. Ballottaggio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan. Pio Esposito ha superato il problema alla schiena ed è recuperato ma parte dalla panchina.

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2) Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.