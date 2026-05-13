Lazio-Inter LIVE, la finale di Coppa Italia in diretta: nerazzurri a caccia del “double”

Lazio e Inter in campo alle 21 per la finale di Coppa Italia che si gioca allo stadio Olimpico. Le ultime news sulle formazioni: Sarri schiera il tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni (al rientro dall'infortunio); Chivu può contare sulla coppia d'attacco Thuram (allarme rientrato alla vigilia dopo un acciacco) e Lautaro Martinez. Diretta tv, in chiaro, in streaming gratis su Canale 5. L'esito del match di questa sera avrà riflessi anche sulla classifica di Serie A per quanto riguarda le squadre in lizza per partecipare a Europa League e Conference.
Come arriva l'Inter alla finale di Coppa Italia
L'Inter si presenta allo stadio Olimpico con il 21° scudetto cucito sul petto e la voglia di realizzare l'accoppiata di trofei con la Coppa Italia. Chivu ha recuperato Marcus Thuram, regolarmente in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Calhanoglu non ce la fa, Pio Esposito è recuperato dal problema alla schiena ma parte dalla panchina.
Come arriva la Lazio alla finale di Coppa Italia
La Lazio che sfida questa sera l'Inter all'Olimpico è una squadra carica di motivazioni, sicuramente differente rispetto a quella vista in campo nell'ultimo turno di campionato proprio con i nerazzurri. La sconfitta per 0-3 in casa fu presa male da Sarri, ma questa volta l'approccio è totalmente differente. Se in classifica di Serie A i capitolini non hanno più ambizioni, vincere la Coppa Italia apre le porte dell'Europa League, con tutto quanto ne consegue in termini di ritorno economico.
Lazio-Inter, le probabili formazioni
Le probabili formazioni di Lazio-Inter in attesa delle liste ufficiali. Rispetto alla gara di campionato (vinta dai nerazzurri 0-3 all'Olimpico) tra le fila dei biancocelesti tornano Nuno Tavares a sinistra e Taylor a centrocampo. Tridente offensivo formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni. Cataldi si è allenato in gruppo, ma in cabina di regia Patric è favorito su Rovella.
Marcus Thuram è recuperato per la finale, completa l'attacco dell'Inter con Lautaro Martinez. Calhanoglu non è a disposizione. Ballottaggio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan. Pio Esposito ha superato il problema alla schiena ed è recuperato ma parte dalla panchina.
LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
INTER (3-5-2) Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
Coppa Italia 2026, stasera Lazio-Inter alle 21:00: finale in chiaro su Canale 5
La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è visibile in diretta tv, in chiaro gratis su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. La telecronaca della partita è a cura di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati all'Olimpico per raccontare le emozioni della sfida, all'interno e all'esterno dello stadio: Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. A partire dalle 20, sul Canale 20 di Mediaset, andrà in onda tutto il l'avvicinamento all'incontro: il prepartita live, condotto da Monica Bertini, propone commenti, interviste e collegamenti dal rettangolo di gioco per il riscaldamento delle squadre. La linea passerà poi a Canale 5, a partire dalle ore 20.40. Al termine della finale c'è la diretta, sempre su Canale 5: in studio Monica Bertini con ospiti Federica Zille, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.