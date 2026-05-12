Finale Coppa Italia 2025/26, le probabili formazioni di Lazio-Inter: Thuram si fa male, pronto Esposito

Lazio e Inter vanno in campo domani sera per il big match che vale il titolo. Tra i biancocelesti si rivedono Zaccagni e Isaksen in attacco. Sucic favorito su Mkhitaryan, Thuram si fa male e rischia il forfait: pronto Esposito.

Lazio e Inter si ritrovano di fronte in finale di Coppa Italia dopo la sfida in Serie A, vinta dai nerazzurri (0-3). Ma mercoledì sera allo stadio Olimpico quel risultato e quella prestazione varranno nulla, così come Sarri e Chivu proporranno formazioni ritoccate. In questa ottica, tra i neo campioni d'Italia le preoccupazioni sono tutte per Thuram, a causa di un problema muscolare. Nella partita secca, quando in palio ci sono un trofeo e i milioni del montepremi, tutto può accadere. I valori tecnici si stemperano assieme a quelli motivazionali. E chi sta meglio sotto il profilo atletico ha sicuramente un vantaggio in più da sfruttare in un match che può durare solo 90 minuti o, addirittura, protrarsi ai supplementari e fino agli eventuali calci di rigore.

Chi parte favorita? Sulla carta è l'Inter la squadra che è un passo in avanti alla luce della conquista dello scudetto e della voglia di centrare la doppietta stagionale. Non mancano certo gli stimoli anche per i biancocelesti: vincere la Coppa Italia ha un duplice valore, pregio sportivo (oltre a un piccolo tesoretto) e opportunità di qualificarsi per l'Europa League. La classifica, infatti, vede per adesso la Lazio fuori dalle competizioni europee.

Come arriva la Lazio alla finale: Sarri ritrova Zaccagni

Maurizio Sarri fa un po' di cambi rispetto alla squadra che in campionato ha perso 3-0 contro l'Inter. Fondamentale è aver ritrovato Zaccagni in attacco. Ci sarà anche Isaksen nel tridente che si completerà con Noslin? Cancellieri ce la può fare. Prezioso anche il recupero di Tavares in difesa. Patric favorito su Rovella per un posto di play a centrocampo.

Come arriva l'Inter alla finale: Thuram si fa male, pronto Esposito

Sucic o Mkhitaryan, chi occuperà il ruolo di mezzala sinistra nell'Inter? Chivu scioglierà i dubbi nelle prossime ore ma il primo sembra avere qualche chance in più. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine dell'allenamento di lunedì e rischia di saltare la finale: in caso di forfait è pronto Esposito o Bonny al fianco di Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter in finale di Coppa Italia

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito (Bonny), Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.