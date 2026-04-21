Pio Esposito e Nico Paz rischiano di saltare la finale di Coppa Italia per squalifica: 15 i diffidati

Inter-Como apre le semifinali di Coppa Italia. Una sfida a dir poco interessante che già nell'ultimo turno di campionato, a campo invertito, aveva regalato gol ed emozioni visto il 3-4 finale maturato al Sinigaglia. Quello del Meazza sarà dunque una sorta di replay della bellissima sfida giocata solo qualche giorno fa ma in questo caso la posta in palio è alta e mette sul piatto la finale di Coppa Italia. L'occasione per l'Inter di centrare il double vista la vittoria ormai imminente dello Scudetto, mentre per il Como sarebbe un premio speciale dopo una stagione a dir poco esaltante che vede ancora i comaschi in lizza per un posto in Europa.

Stesso concetto anche dall'altra parte dove domani sera, nella semifinale di ritorno, alla ‘New Balance Arena' si affronteranno Atalanta e Lazio che partiranno dal 2-2 dell'andata rispetto allo 0-0 da cui partiranno Inter e Como. Ebbene la finale però potrebbero non giocarla tutti i protagonisti. La lista diffidati complessiva per le quattro squadre vede ben 15 giocatori a rischio squalifica e che dunque potrebbero non giocare la finalissima. Pericoli maggiori soprattutto per Inter e Como.

Pasalic, anche lui a rischio squalifica per l’eventuale finale di Coppa Italia.

I diffidati di Inter, Como, Atalanta e Lazio

In caso di ammonizione in semifinale, sarebbero questi i giocatori costretti a saltare l'eventuale finale del 13 maggio. Per l'Atalanta ci sono De Roon, Pasalic ed Hien. Nel Como invece Fabregas rischia davvero di perdere pedine importanti come Diego Carlos, Kuhn, Morata, Ramon, S, Roberto, Van der Brempt e soprattutto Nico Paz che rischia di essere il grande assente per l'eventuale finale della squadra di Fabregas.

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Nell'Inter invece, Chivu non vorrebbe sicuramente giocarsi un'ipotetica finale senza i suoi giocatori in diffida che sono Sucic, Kamate, ma soprattutto Pio Esposito che rappresenta un'arma letale per l'attacco. Nella Lazio invece per Sarri i pericoli dettati dal cartellino giallo potrebbero portare alle squalifiche di Gila e Nuno Tavares. Nel frattempo, secondo quanto previsto dal regolamento della Coppa Italia, in caso di pareggio in semifinale al 90′ nelle sfide Inter-Como e Atalanta-Lazio, a differenza di tutti gli altri precedenti turni, le partite proseguiranno con i tempi supplementari e in caso di ulteriore pareggio, si andrà ai calci di rigore.