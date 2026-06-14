La Germania non ha pietà: Curacao travolto 7-1 all’esordio ai Mondiali, doppietta di Havertz

La Germania ha battuto 7-1 Curacao nella partita d’esordio dei Mondiali 2026. Havertz aggancia Balogun al comando della classifica marcatori.

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Che la Germania fosse strafavorita contro Curacao era chiaro, che la goleada fosse quasi una certezza pure. Ma a metà del primo tempo della gara di Houston il punteggio era di 1-1. Poi la squadra di Nagelsmann ha preso la retta via e non si è fatta problemi a demolire Curacao, che lascia il campo carico di meraviglie, che in questo caso sono tanti gol subiti, la bellezza di 7. Ma almeno un gol i ragazzi di Advocaat, che a 78 anni è diventato il più anziano allenatore nella storia dei Mondiali, lo hanno realizzato, essere ai Mondiali 2026 è già un'impresa titanica e i sorrisi dei tifosi al seguito sono una delle fotografie più belle di questa Coppa del Mondo.

Comenecia segna per Curacao

Due squadre agli opposti in tutto. Da un lato chi i Mondiali li ha vinti 4 volte, e giocato 8 finale e in totale 12 semifinali, e dall'altro chi è qui per la prima volta in assoluto, rappresentato un'isola che ha 185 mila abitanti. La partita è scontata. La Germania nei primi dodici minuti ha quattro palle gol, ne concretizza una: segna Felix Nmecha. Poi all'improvviso Curacao si scuote e arriva sull'1-1 con Comenecia, un talento passato anche dalla Juventus. C'è un momento di impasse vero per i tedeschi che però quando accelerano si rimettono a regime. Schlotterbeck riporta davanti la squadra di Nageslmann, poi nel finale di tempo il calcio di rigore di Havertz, 3-1.

Doppietta di Havertz ed è 7-1

Nella ripresa segna subito Musiala, attivissimo, ma impreciso in avvio di partita. L'incontro è chiuso in modo definitivo. Ma c'è tempo per togliersi soddisfazioni. La Germania continua a spingere, pure perché la differenza reti può essere decisiva. E prima del break per idratarsi del secondo tempo trova il 5-1 con un gol splendido di Nathaniel Brown, terzino sinistro al primo centro con la Mannschaft. Dopo il break si continua a spingere ed è Undav, subentrato a Musiala, a realizzare il tennistico 6-1. Il finale vede entrambe le squadre, ora con ritmi bassi, cercare di realizzare un altro gol. Il 7-1 arriva con Havertz che all'89' si invola dopo un assist di Undav e con un bel pallonetto fa doppietta, aggancia così Balogun in vetta nella classifica dei marcatori di questi Mondiali.