Calcio
video suggerito
video suggerito

Argentina e Como in conflitto per Nico Paz: in Italia arriverà un medico per valutare le sue condizioni

Il centrocampista ha un problema al ginocchio. L’Argentina vorrebbe che non giocasse l’ultima partita di Serie A con il Como, che invece vorrebbe schierarlo. In Italia arriverà un medico per valutare le condizioni di Nico Paz.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Di Nico Paz si parla sempre tanto. Un'altra ottima stagione per questo talento del calcio, che in estate cambierà casacca. Lascerà il Como e passerà in una big, si parla tanto dell'Inter, ma anche il Real Madrid potrebbe riportarlo all'ovile. Intanto è nell'elenco di Scaloni per i Mondiali, ma un problema al ginocchio inquieta l'Argentina che, secondo il quotidiano Olé, avrebbe chiesto al Como di lasciarlo fuori per l'ultima di Serie A. La squadra guidata da Fabregas non sembra tanto d'accordo e la Seleccion pare pronta a inviare un medico in Italia per far valutare il calciatore.

Nico Paz ha un problema al ginocchio

Nico Paz è cresciuto in modo esponenziale e il posto con l'Argentina se l'è guadagnato. Il CT Scaloni punterà su di lui e in questo momento è un po' preoccupato. L'ultima di campionato, con il Parma, non l'ha giocata a causa di un trauma subito nella precedente sfida con il Verona. Il quotidiano argentino Olé scrive che il giocatore avrebbe una lesione ossea al ginocchio, ma non un problema legamentoso o muscolare. Il Como sostiene che il calciatore sia in fase di recupero e potrebbe schierarlo nella partita con la Cremonese. L'Argentina avrebbe chiesto che il centrocampista non sia della partita per non affaticarsi in vista della Coppa del Mondo 2026.

L'Argentina non vuole fargli giocare Cremonese-Como

Il problema c'è. Non solo quello fisico. Perché l'intenzione del Como è quella di schierare il giocatore e di mettere in campo la miglior formazione possibile per provare a qualificarsi per la Champions League. L'Argentina avrebbe chiesto invece di lasciarlo fuori e da lì è nato un piccolo conflitto che rischia di diventare grande. Perché i campioni del mondo in carica hanno deciso di inviare un medico in Italia per acquisire maggiori informazioni sulle condizioni di Paz e per provare a convincere Fabregas. Insomma, non vogliono che giochi e si preservi per il Mondiale 2026, che è alle porte.

Calcio
Como
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Antonio Conte lascerà il Napoli, decisione presa: De Laurentiis ridisegna il futuro azzurro
Quando si gioca la 38ª e ultima giornata di Serie A, il calendario delle partite: cinque gare saranno in contemporanea
Corsa per la Champions, le combinazioni e la classifica avulsa a 90 minuti dalla fine: alla Juventus serve un miracolo
Luciano Spalletti annuncia un incontro con John Elkann sul futuro della Juventus: nessuno scenario è escluso
Thuram provoca il Milan con uno striscione volgare nella festa Scudetto dell’Inter: cosa rischia adesso il francese
Lautaro Martinez lancia un coro contro il Milan, Ciccio Graziani: "Lui non può". Imbarazzo nello studio Rai
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views