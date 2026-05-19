Argentina e Como in conflitto per Nico Paz: in Italia arriverà un medico per valutare le sue condizioni

Di Nico Paz si parla sempre tanto. Un'altra ottima stagione per questo talento del calcio, che in estate cambierà casacca. Lascerà il Como e passerà in una big, si parla tanto dell'Inter, ma anche il Real Madrid potrebbe riportarlo all'ovile. Intanto è nell'elenco di Scaloni per i Mondiali, ma un problema al ginocchio inquieta l'Argentina che, secondo il quotidiano Olé, avrebbe chiesto al Como di lasciarlo fuori per l'ultima di Serie A. La squadra guidata da Fabregas non sembra tanto d'accordo e la Seleccion pare pronta a inviare un medico in Italia per far valutare il calciatore.

Nico Paz ha un problema al ginocchio

Nico Paz è cresciuto in modo esponenziale e il posto con l'Argentina se l'è guadagnato. Il CT Scaloni punterà su di lui e in questo momento è un po' preoccupato. L'ultima di campionato, con il Parma, non l'ha giocata a causa di un trauma subito nella precedente sfida con il Verona. Il quotidiano argentino Olé scrive che il giocatore avrebbe una lesione ossea al ginocchio, ma non un problema legamentoso o muscolare. Il Como sostiene che il calciatore sia in fase di recupero e potrebbe schierarlo nella partita con la Cremonese. L'Argentina avrebbe chiesto che il centrocampista non sia della partita per non affaticarsi in vista della Coppa del Mondo 2026.

L'Argentina non vuole fargli giocare Cremonese-Como

Il problema c'è. Non solo quello fisico. Perché l'intenzione del Como è quella di schierare il giocatore e di mettere in campo la miglior formazione possibile per provare a qualificarsi per la Champions League. L'Argentina avrebbe chiesto invece di lasciarlo fuori e da lì è nato un piccolo conflitto che rischia di diventare grande. Perché i campioni del mondo in carica hanno deciso di inviare un medico in Italia per acquisire maggiori informazioni sulle condizioni di Paz e per provare a convincere Fabregas. Insomma, non vogliono che giochi e si preservi per il Mondiale 2026, che è alle porte.