Nico Paz esce dal campo durante l’intervallo dopo una botta alla testa: “Non ci vedo bene”

Il Como deve fare a meno di Nico Paz nella ripresa della partita contro il Genoa. L'argentino non è rientrato in campo dopo l'intervallo ed è stato sostituito da Cesc Fabregas a causa di un infortunio alla testa rimediato nel primo tempo, quando si è scontrato in modo fortuito con Marcandalli durante un duello aereo, anche se sembrava aver avuto la meglio. I due giocatori sono stati medicati e hanno continuato a giocare, ma poi il numero 10 ha lamentato di avere alcuni problemi alla vista mentre parlava con un membro dello staff medico comasco.

Infortunio per Nico Paz in Genoa-Como

La partita della stella del Como a Marassi è durata soltanto un tempo perché dopo l'intervallo non è ritornato dagli spogliatoi ed è stato sostituito da Caqueret. A fermarlo è stato un fastidio che ha riportato dopo essersi scontrato con Marcandalli: entrambi stavano cercando lo stacco per recuperare il pallone di testa ma si sono scontrati in modo fortuito, dandosi una forte testata che li ha lasciati a terra doloranti. Il giocatore del Genoa è stato fasciato con un turbante e sembrava aver avuto la peggio, ma alla fine è stato Nico Paz a uscire.

Nico Paz ha lamentato un problema all’occhio ed è stato sostituito

Ha concluso il primo tempo, ma poi ha parlato con un membro dello staff medico lamentando di non vedere bene da un occhio. DAZN ha riportato le immagini dell'argentino mentre veniva assistito da uno dei medici del Como: ha cercato di testare i suoi riflessi con un dito, ma poi il giocatore ha ripetuto più volte di vedere male dall'occhio destro, soprattutto quando guardava di lato. "Non ci vedo bene" ripeteva, per questo Fabregas ha preferito sostituirlo subito con Caqueret, che è entrato in campo per giocare la ripresa, e adesso serviranno ulteriori controlli per capire l'entità di un infortunio delicato, dato che è nato da uno scontro di testa con il suo avversario.