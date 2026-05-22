Fabregas accusa l’Inter: “Messaggi a Nico Paz per un anno, ma non giocherà lì. Zanetti porti rispetto”

Cesc Fabregas nella conferenza pre Cremonese-Como, ultima di giornata di campionato che potrebbe regalare un posto Champions, ha parlato anche di Nico Paz. Lanciando una frecciata diretta all’Inter e al suo Vice Presidente Zanetti, rei di aver corteggiato il giocatore per tutta la stagione: “L’unico che può deciderne il destino è il Real Madrid”.

Il Como e Cesc Fabregas si preparano a confezionare il regalo più grande per i propri tifosi: dopo la storica qualificazione alle Coppe Europee oramai assodata e ufficiale con largo anticipo, l'ultima giornata potrebbe infatti offrire addirittura un posto in Champions League. Un sogno difficile ma non impossibile e che dipenderà anche e soprattutto dai risultati altrui, ma il pensiero corre lì. Soprattutto quello del tecnico in conferenza stampa che sta già lavorando per la prossima stagione, dove il Como dovrà fare di tutto per rinforzarsi e trattenere le sue tante stelle, prima tra tutti quella di Nico Paz, oggetto del desiderio del Real, proprietario del cartellino e corteggiato dall'Inter, da sempre in contatto col giocatore: "Non so cosa accadrà ma o giocherà ancora con noi o andrà a Madrid".

Nico Paz all'Inter? Per i sogni di mercato dei tifosi nerazzurri, sì perché il giovanissimo talento spagnolo del Cono non è un mistero sia l'oggetto del desiderio principale della dirigenza soprattutto dopo il Double: potrebbe infatti rappresentare il classico regalo da farsi in vista della prossima stagione. Ma non accadrà. A dirlo è stato lo stesso Cesc Fabregas che in conferenza pre Cremonese-Como ha sottolineato alcuni aspetti che hanno svelato particolari inediti sui tentativi dell'Inter che non ha mai smesso di corteggiare il connazionale e compagno di Nazionale di Lautaro Martinez. Irritando non poco lo stesso Fabregas e il Como.

Fabregas svela le mosse dell'Inter: "Foto e messaggi, ma so una cosa: non giocherà all'Inter"

In un passaggio in particolare, Fabregas non è stato scevro di particolari: "Nico è un giocatore del Como al 50%, ma è ancora un nostro giocatore. L'unico club che può dire qualcosa sul suo futuro è il Real Madrid" ha spiegato il tecnico del Como che poi si è riferito direttamente al Vice Presidente dell'Inter Javier Zanetti, da tempo amico di famigli di Nico Paz. "So come lavora l'Inter, so come lavora Zanetti ma lui non lavora per Real Madrid o per il Como".

Un messaggio diretto che Fabregas condisce con ulteriori particolari che svelano "pratiche" non proprio ortodosse adottate dai neo campioni d'Italia: "Bisogna rispettare i club…" ha proseguito Fabregas: "Per tutta la stagione ci sono state foto, messaggi e altro… L’unica cosa che so? Una: Nico non giocherà all’Inter perché o resterà al Como o tornerà al Real Madrid". Infine, un pensiero anche al prossimo futuro, quello di Cremona, dove proprio Nico Paz potrebbe scendere in campo malgrado le condizioni precarie, per giocare quella che potrebbe essere la sua ultima gara con i lariani: "Stiamo provando a capire se può giocare o no domenica. Lui si merita di giocarla perché ci ha aiutato a essere qui e siamo contenti per lui. Poi? vedremo tra qualche settimana cosa succede".