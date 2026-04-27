Chi è Paul Mendy, l’attaccante del Cagliari acquistato un anno fa in Senegal per una cifra irrisoria

Paul Mendy ha già segnato una doppietta col Cagliari all’esordio in Serie A nella sfida contro l’Atalanta. Il giovane attaccante classe 2007 fu acquistato un anno fa per una cifra irrisoria.

Era il 4 febbraio 2025 quando il Cagliari annunciò l'acquisto a titolo definitivo dall’ASC Bambey di Paul Mendy, l'attaccante classe 2007 senegalese che ha firmato sino al 2027 con opzione a favore della società sarda per ulteriori due anni. Arrivato a rinforzare il settore giovanile rossoblù, Mendy è diventato presto parte integrante della prima squadra anche grazie alla fiducia riposta in lui da parte dell'allenatore, Fabio Pisacane. Si tratta di un calciatore mancino, di ruolo punta centrale, dotato di un ottimo fisico e velocità.

Fino ad oggi con la Primavera, 14 gol in 28 presenze. Numeri che fanno rabbrividire e che hanno convinto Pisacane a fare di lui uno degli attaccanti della prima squadra del Cagliari. Il tecnico dei sardi l'ha fatto esordire in massima serie il 20 marzo 2026 nel giorno in cui il Napoli si impose 2-0 contro i sardi. Una partita in cui Mendy riuscì a mettersi in mostra abbastanza da conquistarsi altre 4 presenze consecutive compresa quella contro l'Atalanta di oggi con una doppietta nei primi 9 minuti di gioco alla prima da titolare.

Quanto è costato Paul Mendy al Cagliari

Oltre alle reti nella Primavera, Mendy è stato decisivo trovando anche il goal nella Supercoppa Primavera persa contro l'Inter. Un'operazione, quella di Mendy, che per il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, potrebbe rivelarsi illuminante. Per il suo acquisto infatti il club sardo ha speso appena una cifra contenuta di 15 mila euro. Investimento utile a far crescere ulteriormente il suo valore di mercato pensando un domani di venderlo a una cifra decisamente superiore. In questo momento i numeri sono dalla sua parte tant'è che anche in Primavera, si è guadagnato il posto da titolare lasciando il segno contro Inter, Fiorentina, Frosinone, Parma, Roma e Sassuolo, impreziosendo il suo bottino con una doppietta siglata ai danni del Genoa.

Un giocatore che Pisacane ha voluto premiare per impegno e costanza e che potrebbe diventare un attaccante decisivo per il futuro del Cagliari che in fase offensiva quest'anno tra infortuni e prestazioni altalenanti è stata sempre un pochino balbettante. Basti pensare ai ko di Belotti e Borelli, all'esplosione di Kilicsoy – poi scomparso – a Sebastiano Esposito che non sempre è riuscito ad incidere. Oggi il futuro del Cagliari potrebbe essere proprio di Mendy che per ora si gode questa doppietta al suo esordio da titolare in Serie A.