Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

L'Inter che ha già cucito lo scudetto sulla maglia (può festeggiarne la vittoria nella prossima sfida di campionato col Torino) conta sul fattore San Siro per battere il Como e accedere alla finalissima del 13 maggio all'Olimpico contro Atalanta o Lazio. I nerazzurri sono reduci dal successo di campionato con il Cagliari (3-0) che, complice la sconfitta del Napoli in casa contro la squadra di Sarri, ha spianato la strada verso i titolo tricolore. Quanto alla formazione odierna, non ci saranno Lautaro Martinez e Bastoni. Bonny sarà schierato in attacco accanto a Thuram. Pio Esposito, diffidato, parte dalla panchina. In difesa c'è Acerbi al fianco di Akanji.