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Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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21 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:32
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La diretta live della partita InterComo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ore 21. Le ultime news sulle formazioni: Chivu sceglie Bonny e Thuram come coppia d'attacco; Fabregas schiera in avanti Douvikas sostenuto da Paz e Baturina. L'andata si è conclusa col risultato di 0-0. Chi vince si qualifica per la finale che si gioca il 13 maggio alle 21 allo stadio Olimpico e affronta una tra Atalanta e Lazio (in campo mercoledì sera). In caso di pareggio al 90° e dopo i supplementari si battono i calci di rigore per decidere chi passa il turno. Diretta TV in chiaro gratis su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

18:30

Come arriva il Como alla partita di oggi

La semifinale di ritorno di Coppa Italia è un'ottima occasione per il Como. La squadra di Fabregas, reduce da due risultati di fila in campionato deludenti (sconfitta per 4-3 in casa proprio con l'Inter e ko a Reggio Emilia col Sassuolo), è scivolata al 5° posto, fuori dalla Champions a -5 dalla Juventus. Centrare la finalissima e competere per il trofeo è obiettivo che darebbe lustro ulteriore alla stagione sicuramente positiva dei lariani, finiti sotto la lente della Uefa per i conti a bilancio. Occhio ai cartellini gialli: sono ben 6 i calciatori in diffida che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida di Roma (Diego Carlos, Kuhn, Morata, Nico Paz, Ramon, Van der Brempt).

A cura di Maurizio De Santis
18:15

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

L'Inter che ha già cucito lo scudetto sulla maglia (può festeggiarne la vittoria nella prossima sfida di campionato col Torino) conta sul fattore San Siro per battere il Como e accedere alla finalissima del 13 maggio all'Olimpico contro Atalanta o Lazio. I nerazzurri sono reduci dal successo di campionato con il Cagliari (3-0) che, complice la sconfitta del Napoli in casa contro la squadra di Sarri, ha spianato la strada verso i titolo tricolore. Quanto alla formazione odierna, non ci saranno Lautaro Martinez e Bastoni. Bonny sarà schierato in attacco accanto a Thuram. Pio Esposito, diffidato, parte dalla panchina. In difesa c'è Acerbi al fianco di Akanji.

A cura di Maurizio De Santis
18:00

Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in TV e streaming

Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è visibile in diretta tv gratis su Canale 5 a partire dalle 21. In chiaro e senza costi aggiuntivi anche la diretta streaming della partita collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity oppure al sito sportmediaset.it. Telecronaca del match affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inviato: Angiolo Radice. A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari (l'ex arbitro analizzerà i casi di moviola e le situazioni di gioco più controverse).

A cura di Maurizio De Santis
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