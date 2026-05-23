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Serie A Bologna-Inter LIVE, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni

La diretta live di Bologna-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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23 Maggio 2026, 8:00
A cura di Fabrizio Rinelli
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La diretta live della partita Bologna-Inter per la 38ª giornata di Serie A. Chivu potrebbe affidarsi al tandem offensivo composto da Pio Esposito e Bonny mentre Italiano dovrebbe schierare Castro in attacco. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN e canale Youtube dell'Inter.

09:30

I precedenti tra Bologna e Inter

Considerando i soli match disputati nella massima serie a girone unico, i nerazzurri sono in netto vantaggio nel computo totale, anche se la tradizione al "Renato Dall'Ara" vede il Bologna storicamente molto solido.

Vittorie Inter: 65

Pareggi: 33

Vittorie Bologna: 39

A cura di Fabrizio Rinelli
09:00

Come arriva l'Inter

I nerazzurri sono stati fermati in maniera sorprendente dal Verona nell'ultimo turno di campionato. Il punteggio di 1-1 però di certo non ha fermato la festa del tifo interista per la conquista dello Scudetto.

A cura di Fabrizio Rinelli
08:10

Come arriva il Bologna alla partita di oggi

Il Bologna arriva a questa partita dopo aver meritatamente vinto l'ultimo turno in casa dell'Atalanta portandosi proprio a tre punti dalla Dea che però ha già conquistato la qualificazione alla prossima Conference League.

A cura di Fabrizio Rinelli
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