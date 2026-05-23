Serie A Bologna-Inter LIVE, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni

La diretta live della partita Bologna-Inter per la 38ª giornata di Serie A. Chivu potrebbe affidarsi al tandem offensivo composto da Pio Esposito e Bonny mentre Italiano dovrebbe schierare Castro in attacco. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN e canale Youtube dell'Inter.
I precedenti tra Bologna e Inter
Considerando i soli match disputati nella massima serie a girone unico, i nerazzurri sono in netto vantaggio nel computo totale, anche se la tradizione al "Renato Dall'Ara" vede il Bologna storicamente molto solido.
Vittorie Inter: 65
Pareggi: 33
Vittorie Bologna: 39
Come arriva l'Inter
I nerazzurri sono stati fermati in maniera sorprendente dal Verona nell'ultimo turno di campionato. Il punteggio di 1-1 però di certo non ha fermato la festa del tifo interista per la conquista dello Scudetto.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
Il Bologna arriva a questa partita dopo aver meritatamente vinto l'ultimo turno in casa dell'Atalanta portandosi proprio a tre punti dalla Dea che però ha già conquistato la qualificazione alla prossima Conference League.