Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

L'Inter per il doblete, la Lazio per chiudere la stagione portandosi a casa un trofeo: questa sera allo Stadio Olimpico va in scena la finale di Coppa Italia tra le due squadre che si sono scontrate appena pochi giorni fa. Nel primo round hanno vinto i nerazzurri per 3-0 e ora la squadra di Sarri vuole la rivincita per impedirgli di vincere il secondo titolo dopo lo Scudetto. La partita si giocherà oggi alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Per Chivu sarà una tappa fondamentale della stagione: nella sfilata celebrativa che si terrà domenica a Milano vuole esibire le due coppe, i primi grandi successi da allenatore arrivati al primo colpo. L'ultimo a completare il doblete nerazzurro era stato José Mourinho e il rumeno vuole seguire le sue orme puntando anche alla Coppa Italia dopo aver già archiviato il discorso Scudetto.

Per la Lazio è l'occasione di lasciare un segno in questa stagione accompagnata dalla contestazione dei tifosi che per una sera verrà messa in pausa. Il trofeo garantirebbe anche l'accesso all'Europa League, un traguardo che non è arrivato in campionato ma che servirebbe a riscattare in parte i passi falsi di questa stagione, dando un significato diverso a tutto il percorso. Per arrivare in finale i biancocelesti hanno superato l'Atalanta ai rigori con quattro parate di Motta, mentre i nerazzurri hanno messo in scena una grande rimonta contro il Como.

Dove vedere Lazio-Inter e a che ora in diretta TV e streaming

L'appuntamento per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è oggi allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv in chiaro perché l'incontro sarà trasmesso da Canale 5, accessibile quindi senza abbonamento. Per la diretta streaming in forma gratuita c'è invece a disposizione il portale Mediaset Infinity dove selezionare l'evento desiderato. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin.

Lazio-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Sarrri ritrova Zaccagni che potrebbe ripartire dal 1′ nell'attacco con Noslin e Isaksen. In dubbio resta Cancellieri, mentre in mezzo al campo l'unico ballottaggio è quello tra Patric e Rovella per la cabina di regia. L'Inter potrebbe fare a meno di Thuram, in dubbio dopo un problema in allenamento, e schierarsi con Bonny al fianco di Lautaro Martinez.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu