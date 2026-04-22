Atalanta-Lazio per la finale di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Atalanta-Lazio è la seconda semifinale di Coppa Italia e si gioca questa sera alle 21:00 alla New Balance Stadium di Bergamo. La diretta della partita è in chiaro sia in TV sia in streaming, esclusiva su Italia 1 e Infinity.

Atalanta-Lazio, ultima semifinale di Coppa Italia si gioca questa sera al New Balance Stadium di Bergamo con fischio di inizio alle 21:00. La partita, esclusiva di Mediaset, sarà trasmessa in diretta e in chiaro senza alcun costo aggiuntivo su Italia 1 in TV e su Infinity per lo streaming.

All'andata la gara delle semifinali di Coppa Italia, giocata all'Olimpico era finita in parità 2-2. L'Atalanta era riuscita a rimontare per ben due volte la Lazio andando a segno con Pasalic e Musah mantenendo tutti i giochi aperti. La qualificazione alla finale si giocherà questa a Bergamo, alla New Balance Arena, dove non basterà il risultato di parità ma dovrà venire sancita la finalista. In caso di ulteriore equilibrio si andrà infatti ai supplementari e quindi ai calci di rigore. Ricordando sempre che è non vale più la regola del gol segnato in trasferta che ha un peso doppio rispetto a quelli "casalinghi".

In totale ci sono stati 12 incontri tra le due squadre in Coppa Italia con i precedenti che arridono ai capitolini: 4 vittorie Lazio, 5 pareggi e 3 vittorie Atalanta. Mente per i passaggi del turno è in vantaggio l'Atalanta con 2 qualificazioni contro 1 della Lazio. L'Atalanta è in un momento di fiducia totale visto che il pareggio strappato contro la Roma nell'ultimo turno di campionato ha confermato la solidità del gruppo di Palladino. La Lazio, dal canto suo, arriva a questa sfida con il petto in fuori dopo aver battuto il Napoli di Conte al Maradona. Il morale è alto, anche perché la squadra ha dimostrato di saper soffrire e di essere cinica sotto porta anche se Sarri sta facendo da inizio anno fatica a far rendere un gruppo limitato dal mercato e dagli infortuni.

Dove vedere Atalanta-Lazio in diretta TV e in streaming: l'orario

Atalanta-Lazio è una esclusiva delle reti Mediaset e si vedrà solamente su Italia 1 in tv, in chiaro e senza costi aggiuntivi. Largo pre partita con inizio dalle 20:30 con collegamenti studio-stadio con la conduzione di Monaca Bertini per "Coppa Italia Live". In telecronaca invece ci saranno Riccardo Trevisani e la spalla tecnica di Simone Tiribocchi. Poi, lungo post gara con interviste e commenti tra stadio e studio. Tutta la medesima programmazione sarà visibile su Infinity, il portale online Mediaset e su Sportmediaset.it, il sito ufficiale.

Atalanta-Lazio, probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

L'Atalanta di Raffaele Palladino arriva dal pareggio interno contro la Roma. Tuttavia, Palladino deve fare i conti con l'assenza pesante di Isak Hien in difesa e di Kamaldeen Sulemana. Tra i giocatori più attesi ci sono Mario Pasalic, già a segno tre volte in questa edizione, e il capitano Marten de Roon oltre a Krstovic che ha ritrovato il sorriso e il gol in campionato. La Lazio di Maurizio Sarri affronta una vera e propria emergenza infortuni. I biancocelesti dovranno fare a meno del portiere titolare Ivan Provedel, sostituito da Edoardo Motta, oltre ai lungodegenti Manuel Lazzari, Adam Marusic e Nicolò Rovella. In attacco, le speranze sono affidate a Daniel Maldini e Tijjani Noslin, quest'ultimo reduce da una prestazione convincente nella vittoria contro il Napoli.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic.

Lazio (4-3-3): Motta; Gila, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin