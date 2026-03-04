Calcio
La Lazio s’illude, l’Atalanta pareggia due volte: semifinale di Coppa Italia senza padroni

La Lazio s’illude due volte nella semifinale d’andata di Coppa Italia ma viene raggiunta dall’Atalanta. Discorso qualificazione rimandato al 22 aprile a Bergamo.
A cura di Marco Beltrami
Lazio e Atalanta si giocheranno la qualificazione in finale di Coppa Italia il 22 aprile allo stadio di Bergamo. La semifinale d'andata disputata all'Olimpico si è chiusa infatti in equilibrio con il risultato di 2-2 che lascia apertissimo il discorso, proprio come nell'altro confronto tra Como e Inter. Dopo un buon primo tempo della formazione ospite, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio nella ripresa con Dele-Bashiru. Una gioia durata poco visto che è arrivato il pareggio quasi immediato di Pasalic. Il copione si è ripetuto poco dopo, quando Musah ha risposto a Dia.

L'Atalanta spinge e sfiora il gol nel primo tempo

L'Atalanta si è fatta preferire nel primo tempo contro una Lazio imballata e incapace di pungere. I nerazzurri sono stati illusi dal gol di Krstovic, innescato alla perfezione da Zappacosta. Una rete che però non è stata convalidata alla luce del fuorigioco millimetrico riscontrato dal VAR. Anche dopo questo episodio sono stati gli uomini di Sarri a creare sempre più problemi, come confermato da un colpo di testa di Pasalic e soprattutto dalla traversa di Zappacosta.

Quattro gol e botta e risposta nella ripresa

Nella ripresa poi sono arrivati 4 gol, in modo davvero particolare. La Lazio ha trovato subito il gol dell'1-0 grazie a Dele-Bashiru che servito da Maldini ha superato con freddezza Carnesecchi. Dopo 4′ il pareggio dell'Atalanta con un ispirato Pasalic sempre bravo e cinico in fase realizzativa. Partita che è diventata equilibrata fino ai minuti finali, quando lo stesso Pasalic è stato protagonista in negativo questa volta. Il croato con un tentativo di retropassaggio o controllo errato, ha servito Dia che ha segnato il 2-1. Pochi minuti ed ecco la nuova beffa, firmata da Musah: il centrocampista ha approfittato della solita dormita difensiva laziale per il definitivo 2-2 che rimanda tutto a fine aprile.

Calcio
Notizie
coppa italia
