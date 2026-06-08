Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, accordo con Sorloth e punta a Brahim Diaz. Alaba-Milan, si può. Napoli, Khalaili e Fini

Il mercato è ancora nella fase dei sondaggi e contatti preliminari. La Juve è la più attiva sull’attacco post-Vlahovic, l’Inter punta a rinforzare fascia e difesa. Le altre big stanno definendo allenatori e piani. Forte spinta su Alexander Sorloth (Atletico Madrid). Contatti avviati, Spalletti lo ha chiamato personalmente, il norvegese ha dato disponibilità (contratto fino al 2029 intorno ai 4M netti/anno). La Juve tratta con l’Atletico su una cifra tra i 16-20M (Atletico ne chiede di più, possibile contropartita Nico Gonzalez). Palestra è il grande obiettivo per la fascia destra dell'Inter (dopo l'addio a Dumfries). Offerta intorno ai 40+5 milioni, ò'Atalanta ne chiede 50. Palestra spinge per l'Inter e rifiuta Premier (Newcastle/Manchester City). Fiducia in crescita per chiusura intorno ai 45 milioni. Il Napoli attende la definizione della situazione Allegri ma nel frattempo lavora per chiudere due colpi subito: Khalaili dall'Union Saint-Gilloise e Fini dal Genoa, Gila e Vlahovic nomi cerchiati in rosso sul taccuino. La Roma prova a fare breccia nel Marsiglia per Greenwood (50 milioni è la richiesta). Milan ancora fermo, non ha quadri societari né staff tecnico.