Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, accordo con Sorloth e punta a Brahim Diaz. Alaba-Milan, si può. Napoli, Khalaili e Fini

Le ultime notizie di calciomercato oggi 8 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
La Juve ha l'accordo con Sorloth: contratto fino al 2029 (con opzione fino al 2030), stipendio da 4 milioni. Si tratta sul prezzo (30 milioni) con l'Atletico Madrid. Brahim Diaz (ex Milan del Real Madrid) è l'altro obiettivo, con Gudmundsson della Fiorentina quale piano b. Inter su Solet dell'Udinese e Curtis Jones del Liverpool: per il difensore occorrono 25 milioni, il calciatore dei Reds ha già aperto ma costa 30 milioni. Provedel vice Martinez è la pista portiere, per Palestra serve ammorbidire le richieste dell'Atalanta (50 milioni). Milan: con Rangnick e Glasner (allenatore) può arrivare Alaba a costo zero. Napoli: Gila nome forte per la difesa, per Khalaili e Fini si punta a chiudere a breve. Greenwood resta l'obiettivo della Roma (il Marsiglia lo valuta 50 milioni più 5 di bonus) che mira anche Ruggeri dell'Atletico Madrid.
Kolo Muani alla Juve è possibile con un "sacrificio" per fare cassa
Non solo Sorloth. La Juventus ha intenzione di potenziare l'attacco (ri)portando in bianconero Kolo Muani che è di proprietà del PSG. Valutazione: 35 milioni, la stessa cifra che il club spera di incassare dalla cessione di David, che ha deluso le aspettative. Ma serve chiudere l'affare entro tempi congrui onde evitare il tormentone della scorsa stagione, quando il francese alla fine scelte il Tottenham per il mancato accordo tra società.
Calciomercato Lazio, Gattuso ha chiesto Gimenez del Milan
È Santiago Gimenez del Milan il nome che Gattuso ha fatto alla Lazio per l'attacco. L'attaccante messicano è in una fase delicata della carriera: dopo l'exploit al Feyenoord, a Milano ha faticato per infortuni e adattamento. "Ringhio" lo apprezza per le sue caratteristiche tecniche: mobile, potente, ha istinto da gol. Valore di mercato attuale: intorno ai 18-22 milioni di euro. Al Milan guadagna circa 2,5 milioni netti a stagione, è un ingaggio alto per la Lazio, che dovrebbe coprirlo o trovare una formula differente. Stesso discorso anche per i costi della trattativa: i rossoneri hanno speso 32-37 milioni nel 2025 e serve trovare un'intesa economica agevole anche per loro.
Galatasary su Vlahovic, l'offerta è milionaria
Offerta milionaria del Galatasaray per Dusan Vlahovic che s'è liberato dalla Juventus. Ingaggio da 10 milioni a stagione che sarà implementato così: a quella cifra vanno aggiunti bonus alla firma di 5 milioni a cadenza annuale per ogni stagione che resterà in Turchia.
La Roma su Ruggeri, trattativa con l'Atletico Madrid
Greenwood è l'obiettivo principale della Roma che resta in corsa per il calciatore valutato almeno 50 milioni dal Marsiglia (oltre a 5 in bonus). Attenzione, però, anche un altro filone: Matteo Ruggeri, laterale dell'Atletico Madrid. Gasperini lo conosce bene per averlo valorizzato ai tempi dell'Atalanta e sa cosa può dare in termini di corsa e a livello tattico.
Milan su Alaba, può arrivare con Rangnick
Ralf Rangnick quale manager e Oliver Glasner allenatore. È da qui che il Milan sembra pronto a ripartire. Grazie a loro potrebbe arrivare un rinforzo di grande spessore nello spogliatoio: David Alaba. Il difensore austriaco, 34 anni, in uscita a parametro zero dal Real Madrid, ha avuto diversi infortuni nelle ultime stagioni, ma resta un punto di riferimento della nazionale austriaca (allenata proprio da Rangnick) e sarebbe l'uomo ideale per fare da guida, soprattutto se Modric, come sembra probabile, andrà via.
Khalaili e Fini al Napoli, cosa manca per chiudere
Il Napoli guarda al futuro e accelera sul mercato dei giovani talenti. Tra le possibili operazioni in uscita spicca quella legata ad Antonio Vergara, centrocampista di Frattamaggiore che, dopo l’esplosione sotto la guida di Antonio Conte, ha attirato l’interesse del Como di Cesc Fabregas. Il club lombardo, che potrebbe perdere Nico Paz, vede in Vergara il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. Il Napoli non lo considera incedibile e, davanti a un’offerta vicina ai 30 milioni di euro, sarebbe disposto a trattare. La decisione finale spetterà comunque a Massimiliano Allegri.
In fase avanzata le trattative per Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, e Seydou Fini, ala classe 2005 cresciuta nel Genoa e reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone. Per Khalaili il club belga chiede 25 milioni contro i 18 offerti dagli azzurri. Nella lista ci sono anche Dodo e Norton-Cuffy del Genoa.
Il Napoli monitora anche il talento del Boca Juniors Exequiel Zeballos, che potrebbe liberarsi in futuro grazie a una clausola rescissoria contenuta. Attenzione anche al portiere ceco Matej Kovar. In difesa resta vivo l’interesse per Mario Gila della Lazio. A centrocampo piace Adrien Rabiot, considerato uno dei possibili rinforzi richiesti da Allegri, senza trascurare le piste che portano ad Atta dell’Udinese e Gabriel Sara del Galatasaray.
Inter su Solet, Palestra e Jones: 100 milioni per 3 calciatori
Cento milioni di euro per 3 calciatori. È l'investimento che prepara l'Inter per Oumar Solet, Marco Palestra e Curtis Jones. Quella somma, però, dovrà essere raggiunta integrando il budget (45 milioni) con le cessioni. Quella di Dumfries porta capitali per il riscatto di Akanji. Altre 4 invece serviranno a dare maggiore agio alle operazioni di mercato. Il primo nome sulla lista è Frattesi, che per 25 milioni può partire (piace in Premier League ed è a bilancio ancora per 12.8 milioni). Stesso importi per Luis Henrique che invece sui conti pesa 17.9 milioni. Asllani e Pavard rientrano dai prestiti ma sono solo di passaggio in nerazzurro, entrambi pesano ancora circa 17 milioni a bilancio.
Calciomercato Juventus, accordo raggiunto con Sorloth
Sorloth e la Juve si sono detti sì: contratto fino al 2029 (con opzione per quello successivo) e stipendio da 4 milioni netti a stagione. Serve limare le pretese (30 milioni) dell'Atletico Madrid. Attenzione all'asse col Real Madrid: l'obiettivo è Brahim Diaz, ex Milan. Tra i pali il nome caldo è Emiliano "Dibu" Martinez che l'Aston Villa valuta circa 5 milioni di euro. Il problema è l'ingaggio, guadagna 7 milioni di euro a stagione. Vicario, per il quale il Tottenham chiede 15 milioni di euro, ha invece un ingaggio molto più basso.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 8 giugno
Il mercato è ancora nella fase dei sondaggi e contatti preliminari. La Juve è la più attiva sull’attacco post-Vlahovic, l’Inter punta a rinforzare fascia e difesa. Le altre big stanno definendo allenatori e piani. Forte spinta su Alexander Sorloth (Atletico Madrid). Contatti avviati, Spalletti lo ha chiamato personalmente, il norvegese ha dato disponibilità (contratto fino al 2029 intorno ai 4M netti/anno). La Juve tratta con l’Atletico su una cifra tra i 16-20M (Atletico ne chiede di più, possibile contropartita Nico Gonzalez). Palestra è il grande obiettivo per la fascia destra dell'Inter (dopo l'addio a Dumfries). Offerta intorno ai 40+5 milioni, ò'Atalanta ne chiede 50. Palestra spinge per l'Inter e rifiuta Premier (Newcastle/Manchester City). Fiducia in crescita per chiusura intorno ai 45 milioni. Il Napoli attende la definizione della situazione Allegri ma nel frattempo lavora per chiudere due colpi subito: Khalaili dall'Union Saint-Gilloise e Fini dal Genoa, Gila e Vlahovic nomi cerchiati in rosso sul taccuino. La Roma prova a fare breccia nel Marsiglia per Greenwood (50 milioni è la richiesta). Milan ancora fermo, non ha quadri societari né staff tecnico.