Il giocatore da 150 milioni che Florentino Perez vuole al Real Madrid è Julian Alvarez: è lui il grande colpo

Florentino Pérez prepara quella che potrebbe diventare l’operazione più costosa della storia del Real Madrid: l’obiettivo, secondo quanto riportato dalla Spagna, sarebbe Julián Álvarez ma convincere l’Atlético a cedere la propria stella ai rivali cittadini appare una missione complicatissima.

Julian Alvarez, attaccante dell’Atletico Madrid e dell’Argentina.

Il Real Madrid è pronto a infiammare il mercato con un’operazione destinata a far discutere tutta la Spagna. Dopo la recente rielezione alla presidenza del club, Florentino Pérez avrebbe individuato in Julián Álvarez il grande obiettivo per rafforzare l’attacco dei Blancos e inaugurare una nuova fase del progetto tecnico madrileno.

Negli ultimi giorni il numero uno del Real aveva alimentato le speculazioni parlando di un possibile investimento da 150 milioni di euro per un giocatore in grado di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Le sue dichiarazioni hanno dato il via a una vera e propria caccia al nome, con diverse indiscrezioni che hanno coinvolto profili di primo piano del panorama europeo.

Julian Alvarez esulta dopo una rete con l’Atlèti.

Tra i candidati erano emersi João Neves e Vitinha del Paris Saint-Germain, oltre a Michael Olise del Bayern Monaco. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dall’Inghilterra, il prescelto sarebbe proprio Julián Álvarez, attaccante argentino dell’Atlético Madrid e uno dei protagonisti assoluti della Liga nelle ultime stagioni.

Lo stesso Florentino Pérez aveva fornito alcuni indizi durante un’intervista televisiva, escludendo diversi nomi e precisando che il giocatore individuato non milita in Premier League. Inoltre aveva lasciato intendere di voler puntare su un profilo offensivo di primissimo livello, capace di rappresentare il nuovo volto del club per gli anni a venire.

Il colpo da 150 milioni che sogna Florentino Perez è Julián Álvarez

L’eventuale operazione avrebbe però un ostacolo enorme: l’Atlético Madrid. Il club rojiblanco considera Álvarez uno dei pilastri del progetto tecnico e, soprattutto, non vede di buon occhio l’idea di rafforzare i rivali storici della capitale. Nonostante una valutazione vicina ai 150 milioni di euro, la questione non sarebbe soltanto economica.

Secondo la stampa spagnola, la dirigenza dell’Atlético preferirebbe infatti cedere il giocatore all’estero piuttosto che a una concorrente diretta della Liga. Anche in passato il club ha mostrato grande cautela nelle trattative con Real Madrid e Barcellona, soprattutto quando in gioco ci sono i propri giocatori simbolo.

Florentino Perez, appena rieletto presidente del Real Madrid.

La situazione è resa ancora più complessa dal forte interesse del Barcellona. I blaugrana avrebbero già manifestato la volontà di puntare sull’argentino e sarebbero arrivati a un’intesa di massima con il calciatore. Tuttavia, l’offerta catalana si fermerebbe attorno ai 100 milioni di euro, cifra considerata insufficiente dall’Atlético.

Per questo motivo PSG e Arsenal restano sullo sfondo come possibili alternative. Entrambi i club avrebbero la forza economica per soddisfare le richieste dei Colchoneros e rappresenterebbero destinazioni più gradite rispetto a un trasferimento verso una delle grandi rivali del campionato spagnolo.

Alvarez dopo un gol.

Florentino Pérez, però, non sembra intenzionato ad arrendersi. Il presidente del Real vuole regalare ai tifosi un acquisto capace di generare entusiasmo immediato e Julián Álvarez corrisponde perfettamente all’identikit individuato dalla dirigenza. Le prossime settimane diranno se il Real sarà disposto a presentare davvero un’offerta record e se l’Atlético accetterà anche solo di sedersi al tavolo delle trattative per discutere la cessione della sua stella più brillante.