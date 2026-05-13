L’Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo Scudetto

L'Inter vince la decima Coppa Italia della sua storia. I nerazzurri trionfano all'Olimpico con il punteggio di 0-2. Nel primo a sbloccare la partita ci pensa un autogol di Marusic che di testa mette la palla nella propria porta dopo un calcio d'angolo battuto da Dimarco. Qualche minuto dopo è ancora un errore della Lazio a consentire all'Inter di trovare il suo secondo con Lautaro Martinez. Nuno Tavares perde goffamente palla sulla fascia favorendo Dumfries che strappa la palla al portoghese e serve a Lautaro l'assist per lo 0-2 che chiude la prima frazione. Nella ripresa i nerazzurri gestiscono il risultato e si portano a casa la coppa.

L’autogol di Marusic.

Dominio Inter nel primo tempo dell'Olimpico

Poca, pochissima Lazio, e tanta Inter. Si può riassumere così il primo tempo dell'Olimpico che ha visto un dominio assoluto della squadra nerazzurra. Una sorta di replay dell'ultima partita di campionato giocata tra le due squadre con l'Inter arrembante fin da inizio partita capace di trovare subito il gol del vantaggio – anche in maniera fortunosa – con la deviazione di testa di Marusic che mette la palla nella propria porta beffando Motta. I biancocelesti provano qualche affondo a sinistra con Zaccagni trainato da Nuno Tavares ma al centro dell'are di rigore c'è poca concretezza.

E allora ecco arrivare il raddoppio dell'Inter proprio su questa fascia. È lo stesso terzino sinistro della Lazio ha perdere palla sbagliando un disimpegno consentendo a Dumfries di strappargli il pallone e servire la sfera al centro dell'area di rigore a Lautaro il quale tutto solo segna il secondo gol nerazzurro della prima frazione. I primi 45 minuti si chiudono così con il punteggio di 0-2 che dà più di una certezza all'Inter che torna negli spogliatoi consapevole di avere il destino nelle proprie mani contro una Lazio che si è dimostrato poco incisiva e forse non ancora in partita.

Una delle azioni di gioco.

Nel secondo tempo l'Inter gestisce il vantaggio e si porta a casa la coppa

Nella ripresa Sarri mette in campo Rovella ma è sempre l'Inter a dare la sensazione di essere più pericolosa. I nerazzurri ci provano più volte con Dimarco da sinistra pronto a cercare gli inserimenti di Lautaro e Thuram o di Barella da dietro. Però è la Lazio a sorpresa a rendersi pericolosa con la conclusione di Noslin in area di rigore. L'attaccante biancoceleste calcia di destro di prima intenzione ma la sfera finisce di pochissimo fuori. L'Inter risponde con un'azione capitata sui piedi di Luis Enrique il quale non riesce a inquadrare la porta dopo l'ennesimo assist da sinistra di Dimarco. Nel frattempo i due allenatori effettuano diverse sostituzioni.

La Lazio però col passare del tempo capisce che le possibilità di recuperare la partita diventano sempre meno. E allora è l'Inter a sfiorare ancora una volta il gol. Questa volta è Zielinski a divorarsi la rete del tris calciando fuori da buona posizione e con Motta battuto. La partita di fatto va a concludersi con l'Inter che a questo punto può festeggiare la sua decima Coppa Italia.