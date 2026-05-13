Stella d’argento sulla maglia dell’Inter se vince la 10ª Coppa Italia: cosa dice il regolamento

La possibilità di cucire sulla maglia una stella d’argento non è codificata dalle norme come per le stelle d’oro che scattano ogni 10 scudetti. Non c’è un regola specifica né un divieto: l’Inter può però avanzare richiesta formale alla FIGC e attendere il via libera.

L'Inter ha vinto 9 Coppa Italia nella sua storia, conquistare mercoledì 13 maggio il trofeo contro la Lazio equivarrebbe ad arrivare in doppia cifra (10) e fare l'abbinata stagionale con lo scudetto. Così come stelle d'oro che sintetizzano le decine dei titoli in campionato, è forse prevista anche una stella d'argento che simboleggia i successi nella competizione nazionale? No, almeno secondo il regolamento il decimo trionfo non è legato ad alcun diritto specifico né c'è alcun divieto al riguardo. Ma qualora i nerazzurri volessero fregarsi dello stemma ulteriore (oltre alla coccarda tricolore), dovrebbero fare richiesta formale alla Federcalcio e attendere il via libera federale prima di apporlo sulla maglia.

"Me lo auguro… prima, però, vinciamola", ha ammesso nei giorni scorsi Giuseppe Marotta. L'idea della stella d'argento non è nuova, se ne parlò anche nel 2015 (allora l'attuale presidente nerazzurri era dirigente bianconero) quando la Juventus fu la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 10 Coppa Italia.

Come nasce la stella d'oro nel calcio italiano

La tradizione della stella sulle maglie nasce nel 1958. In quell'anno la Juventus ricevette dal CONI un riconoscimento speciale per il decimo scudetto conquistato: una stella d'oro a cinque punte. Il presidente bianconero dell'epoca, Umberto Agnelli, apprezzò così tanto quell'onorificenza da chiedere alla FIGC di renderla ufficiale e permanente. La proposta fu approvata dal Consiglio Federale: si stabilì che ogni squadra vincitrice di dieci campionati di Serie A potesse cucire una stella dorata sulle casacche. Nel corso degli anni la ‘vecchia signora' ne ha sistemate altre due, a testimonianza dei 36 scudetti vinti. Quanto all'Inter, nel 2024 ha raggiunto il 20° titolo (21 in totale, alla luce di quello ottenuto in questa stagione) mentre il Milan ne ha una sola (19 scudetti).

La possibile stella d'argento per la Coppa Italia

Se è chiara e istituzionalizzata la questione delle stelle d'oro, non è così anche per la Coppa Italia. Non esiste alcuna norma federale che preveda ufficialmente una stella che richiama le vittorie del trofeo. Ma questo non vuol dire che, in caso di successo mercoledì sera, l'Inter non possa aggiungere la stella d'argento: sarebbero necessari una richiesta formale alla FIGC e il conseguente assenso (a Lega Serie A non ha competenze dirette in materia).

Il precedente della Juventus

La Juventus fu il primo club italiano a raggiungere il traguardo delle dieci Coppe Italia (2015) ma non venne avanzata alcuna richiesta anche a causa delle tensioni tra la società e la federazione sulla conta degli scudetti: 38 sul campo, sostengono gli appassionati bianconeri che comprendono anche quelli delle stagioni 2004-2005 (revocato e non assegnato) e 2005-2006 (revocato e assegnato all'Inter) cancellati con Calciopoli.