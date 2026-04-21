Cosa succede se Inter-Como finisce in pareggio al 90′, la regola su supplementari e rigori in Coppa Italia

All’andata Como e Inter hanno pareggiato per 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Stasera si disputa quella di ritorno. Chi vince vola in finale, in caso di parità dopo i 90 minuti canonici si va ai supplementari, poi eventualmente ai rigori.

Allo Stadio Meazza San Siro di Milano stasera scendono in campo l'Inter e il Como per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. Domani toccherà invece ad Atalanta e Lazio. Entrambe le semifinali si sono chiuse all'andata in parità. Dunque cosa succederà in caso di pareggio al 90′ anche nella gara di ritorno? Il regolamento ormai da qualche stagione ha abolito la regola dei gol in trasferta.

Chi vince vola in finale di Coppa Italia

L'aver abolito, giustamente, la regola dei gol in trasferta – che faceva valere il doppio i gol realizzati fuori casa in caso di somma gol simile nelle partite tra andata e ritorno – ha materialmente cambiato il calcio e gli incontri sulla doppia sfida. Così facendo, praticamente, la semifinale tra Inter e Como è come fosse una gara secca. Lo 0-0 dell'andata di fatto rende tutto molto semplice a livello di calcoli: chi vincerà tra Chivu e Fabregas si qualificherà per la finale, in programma a Roma nel mese di maggio. Ma cosa succederà in caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari.

In caso di pareggio dopo 90 minuti Inter-Como va ai supplementari

Se dopo i tempi regolamentari la partita tra Inter e Como si chiuderà sul pareggio, con qualsiasi risultato (0-0, 1-1, 2-2), si giocheranno i tempi supplementari. A differenza di quanto succede nei turni precedenti, Qualora il risultato di parità perdurerà anche dopo i 120 minuti allora si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Insomma, chi vince va avanti e se si pareggia si prosegue. Naturalmente situazione identica per l'altra semifinale, quella tra Atalanta e Lazio in programma mercoledì 22 aprile. All'andata, all'Olimpico, la partita terminò sul punteggio di 2-2. Dunque chi vince si qualifica per la finalissima, mentre in caso di pareggio dopo i 90 minuti canonici si proseguirebbe.