Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli, cosa succede in caso di pareggio nei playoff di Serie C: chi passa

Stasera in campo Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C: cosa succede in caso di pareggio.

La Serie C entra stasera nella sua fase caldissima. In campo stasera le due semifinali di ritorno che decreteranno quali squadre andranno a contendersi in finale l'ultima casella rimasta vuota per un posto nella Serie B 2026/2027. Mai come quest'anno il palcoscenico è stato a dir poco prestigioso con le Final Four che hanno visto in campo squadre come Ascoli, Catania, Salernitana e Union Brescia. Quattro compagini che meritano ben altre categorie e che si stanno contendendo il sogno di raggiungere la serie cadetta.

La gara d'andata ha visto l'Ascoli battere 4-0 il Catania mentre all'Arechi granata e Rondinelle non sono andati oltre il punteggio di 1-1. Il pareggio al ritorno è il risultato a cui ambiscono soprattutto gli etnei, ad esempio, che dovranno compiere un'autentica impresa per tentare di centrare quantomeno i tempi supplementari. Già, perché il regolamento della Serie C in questo caso parla chiaro: tempi supplementari e rigori in caso di pareggio nelle sfide che si giocano in semifinale e poi anche in finale.

L’Ascoli che festeggia ai gol segnati al Catania all’andata.

Cosa dice il regolamento di Serie C in caso di pareggio nelle semifinali playoff

In caso di pareggio al termine della doppia sfida (andata e ritorno) dunque, conta la differenza reti complessiva. Si qualifica alla finale la squadra che ha segnato più gol nell'arco dei 180 minuti. I gol in trasferta non valgono doppio. Infatti, se una partita finisce 1-0 e l'altra 2-1 per l'altra squadra, il punteggio totale è di 2-2. In caso di ulteriore parità nel computo dei gol al termine dei 90 minuti della gara di ritorno, si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.

Se l'equilibrio persiste anche al termine dei tempi supplementari, la squadra qualificata alla finale viene decisa ai calci di rigore. A differenza dei turni di girone e dei turni nazionali, quindi, la squadra meglio piazzata in campionato non ha alcun vantaggio in caso di pareggio: l'unico modo per passare il turno è segnare un gol in più o prevalere ai supplementari/rigori. Sfida aperta dunque che lascia alle due squadre maggiore libertà mentale in grado anche di poter offrire maggiore spettacolo ai tifosi sugli spalti e da casa.