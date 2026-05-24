Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Salernitana-Brescia e Ascoli-Catania: orari e formazioni

Playoff Serie C, stasera l’andata delle semifinali con Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia. Il programma, gli orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming su Sky e Rai Sport.

Eugenio Corini, allenatore di Union Brescia.

I playoff di Serie C 2025-2026 entrano nella fase calda con le semifinali di andata. Si parte alle 20 con il confronto tra Ascoli e Catania mentre alle ore 21 l’Union Brescia sarà ospite della Salernitana. Tutti e due i match dei playoff in programma oggi, domenica 24 maggio 2026, si potranno vedere in TV e streaming in chiaro su Sky e una andrà in chiaro su Rai Sport.

L'Ascoli di Francesco Tomei ha eliminato il Potenza grazie ad un gol di Chakir e se la vedrà con il Catania di Mimmo Toscano, che ha avuto qualche problema in più ad avere la meglio sul Lecco: al Massimino gli etnei superano il turno nonostante il 3-3 finale contro il lombardi in virtù del miglior piazzamento nella Regular Season. La Salernitana ha battuto il Ravenna per 2-0 anche al ritorno e ha regalato a Serse Cosmi un doppio confronto da ex con l'Union Brescia di Eugenio Corini, che ha eliminato la ‘sorpresa' Casarano dopo aver messo a sicuro la qualificazione già nel match di andata.

A giocarsi la finale dei playoff saranno quattro delle squadre più forti e accreditate della Lega Pro e si prospettano quattro match, tra andata e ritorno, a dir poco scoppiettanti. Le semifinali saranno disputate in gare di andata e ritorno. In questa fase, in caso di parità dopo le due partite, si disputeranno supplementari ed eventualmente rigori.

Gli orari delle partite di ritorno che si giocheranno domenica 24 maggio

Queste dunque le due partite in programma oggi, domenica 24 maggio 2026, per l'andata della semifinale dei playoff di Serie C. È il primo round che poi decreterà chi andrà a giocarsi la finale per andare in Serie B:

Ascoli-Catania ore 20 (Sky)

Salernitana-Union Brescia ore 21 (Sky, Rai Sport)

Dove vedere i playoff di Serie C in diretta tv e streaming

Le partite dei playoff di Serie C si potranno seguire in TV a pagamento su Sky. Diretta garantita dunque per gli abbonati all'emittente satellitare, mentre solo una partita sarà offerta in chiaro su Rai Sport e si tratta di Salernitana-Union Brescia, con fischio d'inizio a partire dalle 21:00. Anche lo streaming di questo match sarà gratuito su RaiPlay, mentre quello di tutti gli altri match si potranno vedere su dispositivi portatili e fissi, su Sky GO e NOW, servizi per abbonati.